Remake di MediEvil 2 in uscita su PS4: Sony di nuovo nostalgica?

Correva l’anno 2000 quando MediEvil 2 fece capolino sulla prima console di casa Sony, quella PlayStation grigia mai dimenticata dal popolo geek e tornata di recente sul mercato con un’edizione in miniatura dotata di un parco titoli già installato. Il gioco si proponeva come un sequel alle imprese ossute di Sir Daniel Fortesque, che già nel 1998 avevano conquistato pubblico e critica con una prima avventura dai tratti gotici e spettrali, intrisa comunque di un umorismo assolutamente apprezzabile e soluzioni di gameplay che, per i tempi, parevano voler elevare il genere degli hack ‘n’ slash verso nuove vette qualitative.

Non stupisce allora che quello stesso primo episodio sia stato rimaneggiato lo scorso ottobre per approdare nel catalogo di PlayStation 4. La piattaforma di ultima generazione giapponese ha infatti accolto nella sua già ricchissima line-up un remake ad opera dei ragazzi di Other Ocean Interactive, incaricati da Sony di mettere in atto una vera e propria resurrezione per il franchise. I risultati qualitativi sono stati altalenanti, sia perché il gioco è invecchiato piuttosto male a livello di gameplay, sia perché il team di sviluppo non ha saputo ricreare le stesse incredibili atmosfere, optando per una palette di colori più accesa e uno stile grafico forse fin troppo lezioso.

MediEvil 2 Remake potrebbe essere in sviluppo

Sta di fatto che, a sentire gli ultimi rumor apparsi in rete, anche MediEvil 2 Remake potrebbe essere in cantiere, pronto ad approdare anche lui sul monolite nero made in Japan. A suggerire questo scenario è uno scambio di messaggi tra il profilo Twitter Resurrect Fortesque e Andrew Barnabas, autore delle musiche dei giochi della serie. Come riportato dal sito PlayStation Lifestyle, le vendite del primo rifacimento di MediEvil sarebbero state in linea con le aspettative di Sony, portandosi attorno alle 600.000 copie distribuite da ottobre 2019 ad oggi.

Numeri che avrebbero spinto la “grande S” del gaming a prendere in considerazione anche lo sviluppo di un remake di MediEvil 2, da far uscire su PS4 o addirittura su PS5 al lancio, fissato per le festività natalizie del 2020. Per il momento, ci muoviamo comunque nel campo delle speculazioni: nessuna confermata è arrivata da parte di Sony Interactive Entertainment e dagli sviluppatori di Other Ocean, dunque restate sintonizzati su queste pagine per tutti i futuri sviluppi.