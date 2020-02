Non solo Sanremo 2020, guida tv del 4 febbraio: l’alternativa tra film, serie tv e reality

Cercate la guida tv del 4 febbraio per trovare la giusta alternativa a Sanremo 2020? Con l’avvio della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, condotto da Amadeus, non tutti passeranno la serata a guardare le esibizioni canore in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

La kermesse è ormai un must, e sono molti che stasera si sintonizzeranno su Rai1 per ascoltare i loro cantanti preferiti. C’è anche chi preferisce una serata rilassante in compagnia di un buon film o di una serie tv. Se cercate l’alternativa a Sanremo 2020, vi diamo qualche consiglio con questa guida tv del 4 febbraio.

Film in prima e seconda serata

Per i più piccoli, Rai2 propone il film d’animazione Big Hero 6 alle ore 21:25. La storia segue Hiro Hamada, un prodigio esperto di robot che insieme a un gruppo di ragazzi fonda una squadra di supereroi tecnologici. A seguire, alle 23:10, un altro film d’animazione: Cars 2.

Nella prima serata, Canale5 propone Ma che bella sorpresa, il film che vede Claudio Bisio nei panni di un romantico professore che, dopo una delusione d’amore, incontra la donna dei suoi sogni. A seguire, alle 23:40, La Grande Bellezza, film di Paolo Sorrentino che inaugura il ciclo da Oscar di Canale5. Ogni sera, in seconda serata, la rete del biscione propone un film premiato all’Academy Awards.

Su Tv8 c’è invece il film d’avventura Il mistero del Ragnarok; sul Nove, La leggenda degli uomini straordinari con Sean Connery; Rai4 invece propone Son of A Gun; il canale 20 rilancia con Frank Miller e Robert Rodriguez, mandando in onda Sin City – Una donna per cui uccidere, capitolo 2 dell’epica saga a fumetti. Nel cast, Bruce Willis, Jessica Alba e Mickey Rourke. Su RaiMovie è di scena La spia, pellicola tratta dal romanzo di John le Carré, che segna una delle ultime apparizioni del compianto attore Philip Seymour Hoffman. Il nuovo canale Cine 34 propone il classico di Dino Risi, Il Tigre; su Iris è di scena Elvis Presley con la pellicola Un uomo chiamato Charro; infine su Paramount Network c’è il capolavoro di Brian De Palma, Gli intoccabili.

Serie tv

Se invece siete amanti delle serie tv, nella guida tv del 4 febbraio troverete quello che fa per voi. Su TopCrime prosegue Chicago PD con i primi due episodi della quarta stagione; su Giallo, alle ore 21:10, c’è Profiling; su Spike continuano le avventure di Sherlock con l’episodio I mastini di Baskerville; su Rai Premium, alle ore 21:20, vi segnaliamo La guerra è finita. Per quanto riguarda i canali pay, da non perdere Roma e Power su Sky Atlantic in prima tv; su Fox (ore 21:00) c’è invece MacGyver con il finale di stagione in prima assoluta; FoxLife (ore 21:00) propone tre nuovi episodi di 911 3; e infine su LaF (ore 21:00) troverete gli episodi 1×09 e 1×10 di Stockholm Requiem.

Documentari e reality show

Se il cinema e le serie tv non fanno per voi, sugli altri canali c’è un’ampia scelta tra documentari e reality show. Rai3 propone un nuovo appuntamento con il programma #Cartabianca alle ore 21:20; su Italia1 (ore 21:30) trovate La pupa e il secchione e viceversa, Riassunto; Rete4 (ore 21:25) rilancia con Fuori dal coro; su La7 (ore 21:15) va in onda diMartedì; su La5 (ore 21:20) c’è il GFVip 4; su Real Time (ore 21:15) il programma Primo appuntamento.