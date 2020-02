Improvvisi problemi Intesa Sanpaolo del 4 febbraio: l’app non funziona

Si registrano problemi Intesa Sanpaolo improvvisi nella giornata di oggi 4 febbraio, a cavallo dell’ora di pranzo. Qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, così come si può evincere dalle pagine del noto portale ‘downdetector.it‘. Le segnalazioni di malfunzionamento stanno salendo a vista d’occhio, impiegando peraltro pochissimo tempo. Al momento a dare disfunzioni potrebbe essere il portale per svolgere le più comuni operazioni di e-banking (bonifici, pagamenti dei tributi, consultazione saldo del proprio conto corrente, etc.), così come l’app dedicata, utile pressoché a compiere le attività appena elencate, ma in mobilità, direttamente dal proprio smartphone iOS ed Android.

Non dovrebbe capitare, ma i problemi Intesa Sanpaolo rientrano in quella casistica di disturbi che normalmente, per loro stessa natura, affliggono le piattaforme web. Il crollo improvviso dei server oppure pratiche di manutenzione straordinaria (che molto spesso irrompono anche per questioni di sicurezza informatica, soprattutto per quanto riguarda banche così rinomate) potrebbero esserne alla base. Non siamo ancora in grado di darvi indicazioni più specifiche sulle cause esatte dei problemi Intesa Sanpaolo che si stanno facendo sentire nella giornata di oggi 4 febbraio, nella speranza che i tecnici siano già a lavoro per poter fornire la giusta soluzione al disguido.

AGGIORNAMENTO 13.45: i problemi Intesa Sanpaolo non accennano a risolversi, vista e considerata anche la parabola delle segnalazioni registrate sul portale di cui sopra, che non diminuiscono, ed al contrario sono in leggero aumento. Forse non si tratterà di un disturbo tale da mobilitare subito il reparto tecnico del noto istituto bancario, ma sta di fatto che quanti stanno sperimentando il disagio sulla propria pelle non saranno di certo entusiasti della situazione. Il nostro augurio resta naturalmente quello che i problemi Intesa Sanpaolo di oggi 4 febbraio possano essere risolti al più presto possibile per offrire a tutti i correntisti un’esperienza utente di un certo livello. Seguiranno aggiornamenti quanto prima.

AGGIORNAMENTO 14.20: come vi avevamo sopra accennato, i problemi Intesa Sanpaolo di oggi 4 febbraio sono per lo più relativi all’utilizzo dei servizi di e-banking tramite app. Il sistema dal software per smartphone dedicato non permette agli utenti nemmeno di effettuare l’accesso. Il sito web, invece, sembra si stia riprendendo.