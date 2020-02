I migliori accessori per il gaming 2020: guida all’acquisto

Se stai pensando di realizzare finalmente la tua postazione da gaming, devi cominciare a valutare l’acquisto di una serie di accessori indispensabili. Ad esempio, hai bisogno di una sedia da gaming, confortevole e completamente regolabile, delle cuffie di alto livello con cancellazione del rumore, una tastiera professionale e un mouse adeguato per il gioco. Ecco una selezione dei migliori accessori da gaming da avere assolutamente all’interno della postazione di gioco.

Migliori cuffie da gaming 2020

Yinsan

Tra gli accessori pc gaming immancabili ci sono ovviamente le cuffie da gaming, in particolare per chi non vuole spendere troppo è disponibile il modello Yinsan. Si tratta di cuffie piuttosto economiche ma funzionali, compatibili con pc portatili, computer desktop e le console PS4, Xbox One, Nintendo Switch e 3D, tuttavia in alcuni casi serve un adattatore, quindi è consigliabile controllare prima dell’acquisto. Le Yinsan sono resistenti e flessibili, hanno un design moderno ed ergonomico, una struttura avvolgente, driver da 50 mm e suono 3D stereo con microfono regolabile.

Beexcellent GM-1

Cuffie da gaming con un buon rapporto qualità-prezzo sono le Beexcellent GM-1, dotate di un design originale e accattivante con uno stile sportivo e un rivestimento morbido e confortevole. È presente un sistema di illuminazione a LED di colore rosso, una struttura compatta superleggera, un dispositivo per la riduzione del rumore ambientale e driver al neodimio da 40 mm. Queste cuffie sono in grado di supportare tutte le principali console di gioco, come la PS4 e la Xbox One, inoltre funzionano senza problemi anche con il pc e i device mobili.

Logitech G533

Uno dei migliori accessori da gaming sono le cuffie wireless Logitech G533, un prodotto di fascia alta progettato appositamente per un’esperienza di gioco ottimale. Il dispositivo mette a disposizione un microfono con cancellazione del rumore ambientale, l’Audio Surround 7.1, driver Pro-G da 40 mm, connettività USB e una batteria che assicura un’autonomia di lunga durata di 15 ore. La trasmissione a 2,4 GHz garantisce un collegamento affidabile fino a 15 metri di distanza, inoltre sono presenti controlli per il volume on-ear e compatibilità con il pc e la PS4.

Migliori tastiere da gaming 2020

Klim Chroma

Sicuramente negli accessori da scrivania di gaming ci deve essere una tastiera da gioco professionale, ottimizzata per garantire prestazioni adeguate. È il caso della Klim Chroma, una tastiera da gaming economica e italiana, con un tempo di risposta di appena 2 secondi, installazione senza driver e funzionalità anti-ghosting. Il dispositivo è leggero e robusto, viene proposto con una garanzia di 5 anni e una durata di oltre 20 milioni di battute. Per migliorare l’estetica la tastiera è retroilluminata con luci RGB, compatibile con pc Windows, Mac OS e la console PS4.

Aukey KM-G6

Tra i migliori accessori da gaming c’è la tastiera Aukey KM-G6, un modello meccanico con retroilluminazione a LED con 6 colori fissi e 8 effetti, configurazione personalizzata e struttura rinforzata per sopportare fino a 50 milioni di battute. Sono presenti 105 tasti con funzionalità anti-ghosting, un design impermeabile in ABS e layout in italiano, con una garanzia del produttore di 24 mesi. Questa tastiera per il gaming ha gli switch blu, per migliorare l’efficienza e la velocità nella digitazione dei tasti, interfaccia USB e supporto per Windows, Mac OS, Android e Linux.

Logitech G413

Una tastiera da gaming davvero eccellente è la Logitech G413, un modello avanzato meccanico con layout italiano e telaio ultraresistente in lega di alluminio e carbonio. I tasti sono retroilluminati con luci RGB, la meccanica è innovativa e affidabile con sistema Romer-G per un uso professionale, con un cavo USB dedicato per una velocità di trasmissione dati elevata e precisa, oltre ad alcune funzionalità premium apposite per il gaming. Sono compresi nella dotazione 12 copritasti aggiuntivi, l’attivazione della modalità di gioco con scorciatoia e il software Logitech Gaming con cui personalizzare ogni comando.

Migliori mouse da gaming 2020

Tecknet Raptor

Naturalmente tra gli accessori per la postazione da gaming non può mancare un mouse da gioco. Un modello piuttosto economico è il mouse da gaming Tecknet Raptor, equipaggiato con tecnologia wireless a 2,4 GHz con una distanza massima di 10 metri, installazione Plug&Play senza driver e sensore ottico con regolazione a 800, 1200, 1600, 2400 e 4800 DPI. Sono presenti 8 tasti, un design ergonomico per una presa salda, connettività nano USB e supporto per pc con sistemi operativi Windows e Mac OS.

Razer DeathAdder Elite

Un ottimo mouse da gaming è il Razer DeathAdder Elite, un dispositivo realizzato appositamente per gli eSports dotato di tasti meccanici e un eccellente sensore ottico fino a 16.000 DPI. Il design è accattivante ed ergonomico, con tracciamento a 450 pollici al secondo, precisione fino al 99,4% per giocare agli RPG più complessi, illuminazione personalizzabile con effetti integrati e pulsanti aggiuntivi per una maggiore sensibilità. Non manca la classica rotella centrale, per un mouse da gioco che ha già venduto oltre 10 milioni di unità.

Logitech G502 Hero

Vero top di gamma per i mouse da gaming, il Logitech G502 Hero è un dispositivo avanzato grintoso e originale. Il device funziona con Windows e Mac OS, è dotato dell’innovativo sensore ottico Hero da 16K, con sensibilità regolabile da 200 fino a un massimo di 16.000 DPI. L’illuminazione RGB è personalizzabile in base alle proprie esigenze, è possibile sincronizzare il mouse con altre periferiche Logitech, tra cui le tastiere meccaniche e le cuffie da gaming del marchio. La connessione è con cavo, ci sono 11 pulsanti e una potente memoria interna.

Migliori sedie da gaming 2020

Woltu

Negli accessori della postazione da gaming non devono mancare le sedie professionali, modelli avvolgenti e in grado di garantire un comfort elevato. Un prodotto piuttosto economico è la sedia da gaming Woltu, realizzata in rivestimento di ecopelle, con piedi e braccioli in plastica per contenere il peso complessivo. Naturalmente è possibile regolare la sedia in altezza, oppure reclinare lo schienale fino a 155°, tutta la struttura è imbottita e sono presenti sostegni speciali per il collo e la zona lombare.

AmazonBasics

Prodotto commercializzato con il brand AmazonBasics, questa sedia da gaming con design Racing vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo. La poltrona è in pelle PU, con una colorazione nera e inserti bianchi, per uno stile moderno ed elegante, un aspetto che permette di usarla sia per giocare che per il lavoro. Le ruote permettono di girare a 360°, è possibile regolare la seduta e lo schienale, sono inseriti supporti per la schiena e il collo, con un rivestimento abbastanza morbido e confortevole.

Diablo X-One

Con un prezzo leggermente più alto rispetto agli altri modelli, una valida sedia da gaming per completare la collezione di accessori della postazione è il modello Diablo X-One. Il design è raffinato e sportivo, lo schienale è regolabile fino a 180°, con una portata massima di 150Kg e un rivestimento in finta pelle e poliuretano al 100%. L’altezza è regolabile da 128 a 138 cm, con un peso di 23 Kg e una profondità del sedile di 48 cm, in più sono presenti appositi cuscinetti per il supporto lombare e quello del collo.

