Gessica Notaro ed Antonio Maggio a Sanremo 2020 con La Faccia E Il Cuore, testo scritto con Ermal Meta

Gessica Notaro ed Antonio Maggio a Sanremo 2020 con La Faccia E Il Cuore, canzone scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta. A proposito del brano, Ermal Meta ringrazia l’amico Antonio Maggio su Twitter: “Grazie di aver lasciato nelle mie mani una piccola parte della meravigliosa canzone che hai scritto”.

La presenza di Gessica Notaro ed Antonio Maggio nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 è stata confermata la mattina stessa in conferenza stampa. Il brano è particolarmente riflessivo, contro la violenza sulle donne; è stato scritto da Antonio Maggio ma Ermal Meta è intervenuto per occuparsi di una piccola parte di una canzone “meravigliosa”.

Stando a quanto riferisce Rockol, il brano sarebbe stato presentato per la gara dei Campioni per poi essere scartato da Amadeus, direttore artistico della kermesse canora numero 70. Non incluso tra i 24 pezzi in gara tra i Campioni, La Faccia E Il Cuore vive nella prima serata di Sanremo 2020.

Gessica Notaro ed Antonio Maggio la portano comunque al Festival, fuori gara, nella serata inaugurale della competizione.

Gessica Notaro

Showgirl italiana, Gessica Notaro ha occupato le pagine di cronaca per essere stata sfregiata dal suo ex fidanzato. Miss Romagna 2007 era stata aggredita a gennaio 2017 dall’ex compagno Edson Tavares.

Cantante e ballerina, Gessica Notaro non ha esitato a raccontare la sua terribile storia e a Sanremo 2020 la canta in coppia con Antonio Maggio attraverso le parole di una toccante canzone contro la violenza sulle donne scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta.

Antonio Maggio

Ha vinto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Mi Servirebbe Sapere nel 2013 dopo il percorso nella band Adam Quartet, vincitrice della prima edizione di X Factor Italia.

Ha all’attivo da solista gli album Nonostante Tutto e L’Equazione.