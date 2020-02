Difficilmente ripetibile l’offerta Esselunga per iPhone XS sotto i 600 euro

Risulta ancora disponibile oggi 4 febbraio un’offerta davvero interessante per gli utenti che stanno pensando di acquistare un iPhone XS, se pensiamo al fatto che ancora per poche ore sarà possibile procedere a prezzi davvero contenuti. Dopo aver analizzato il programma che in alcuni casi prevede la sostituzione della batteria a titolo gratuito, come avrete notato con il nostro articolo di pochi giorni fa, occorre fare molta attenzione alla nuova ed inattesa opportunità messa a disposizione dei potenziali acquirenti dello smartphone.

Quanto costa l’iPhone XS fino al 5 febbraio?

Provando ad esaminare la questione più in profondità, emerge che questo martedì sia possibile portarsi a casa un iPhone XS tramite Esselunga con un esborso pari ad appena 599 euro. Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei prezzi più bassi che siano stati proposti in Italia, come riportato da Tech Attualissimo, da quando il dispositivo è stato lanciato ufficialmente sul mercato. Insomma, per chi ama il mondo Apple e dispone di un budget del genere, si tratta di un’offerta per certi aspetti difficilmente ripetibile a stretto giro.

Inutile dire che si tratti di una grande occasione, al netto del fatto che a finire in promozione sia l’iPhone XS con 64 di memoria interna. Poco più di un anno fa, infatti, questo device si poteva acquistare solo con un esborso di circa 1.000 euro, a testimonianza del fatto che potrebbe essere necessario attendere settimane, se non mesi, prima che il prezzo raggiunga nuovamente questi livelli.

Staremo a vedere a questo punto quale sarà la risposta da parte del pubblico italiano. Ricordate che il nuovo prezzo per iPhone XS tramite Esselunga sarà valido fino al 5 febbraio e che nel frattempo potrebbe anche registrarsi un sold out, vista la convenienza della proposta. Che ne pensate?