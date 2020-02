Carlotta Maggiorana lascia il Grande Fratello Vip 2020 e salva Michele Cucuzza (per ora): Patrick super favorito

Carlotta Maggiorana lascia il Grande Fratello Vip 2020. Dopo una serie di lacrime, attacchi di panico e richieste al pubblico di essere eliminata proprio con il televoto di ieri sera, alla fine l’ex Miss ha scoperto che i suoi fan la amano e che era subito dopo Patrick Ray Pugliese tra i preferiti ma questo a poco serve visto che decide di uscire di sua spontanea volontà dalla porta rossa. Carlotta Maggiorana si dice felice di aver partecipato al programma ma di essere arrivata ad un punto di rottura in cui continua a stare troppo male per rimanere in casa e questo salva Michele Cucuzza, il meno preferito dal pubblico.

Carlotta ha deciso di abbondare la Casa di #GFVIP e dedica delle parole bellissime ai suoi compagni di avventura ❤️ pic.twitter.com/ZxoHLHt3T6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

Inutile dire che il televoto di ieri ha stabilito solo una cosa che il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 ha già il suo vincitore ovvero Patrick Ray Pugliese che in uno scontro a quattro ha portato a casa oltre il 60% delle preferenze. Questo lo sanno bene anche i vip che hanno deciso bene di non votarlo e, per la prima volta, di non farlo finire in nomination.

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 inizia dalla coppia Serena Enardu e Pago. Quel poco di divertimento e quei sorrisi che il cantautore ci aveva regalato sono già svaniti nel nulla. Il pubblico non ha apprezzato l’entrata nella casa della bella sarda mentre alcuni coinquilini non vedono di buon occhio il loro stare appartati (capanna compresa) ma, a quanto pare, di tutto questo Alfonso Signorini non ha proferito parola continuando a promuovere questa coppia. Farà bene agli ascolti?

Altra storia per le donne della casa sempre più protagoniste. Rita Rusic torna in casa per incontrare Adriana Volpe e accusarla di essere una stratega tanto da farla nominare dalle altre che, però, negano. Rita le dice che lei ha un atteggiamento solo all’apparenza benevole per “non essere attaccabile” ma la Volpe ribatte accusandola di essere lei quella che trama alle spalle. La situazione non si risolve poi molto almeno fino a quando proprio la conduttrice non finisce al televoto con il voto decisivo di Antonio Zequila che ha cercato così di omaggiare l’amica Rita Rusic.

Ci può essere un futuro tra Antonio ed Eva Robin's? Il nostro Zequila non esclude nulla… 😜#GFVIP pic.twitter.com/3IUNN3ODP0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

Proprio quest’ultimo è stato poi al centro di un siparietto hot con le donne del suo passato e, in particolare, con l’incontro di Eva Robin’s. Mai come in questo caso Zequila è stato sincero ammettendo di averla conosciuta, confermando del loro appuntamento e anche di essersi divertiti insieme. Tra rivelazioni hot e i momenti musicali, la serata si conclude con Antonella Elia in crisi per aver visto il suo fidanzato in foto a passeggio con la sua ex, Fiore Argento, e con l’annuncio che venerdì, per via di Sanremo 2020, Il Grande Fratello Vip 2020 fermerà la sua cavalcata.

"Caro Pietro, questa me la paghi cara" 😂👏😇 Reazioni epiche e dove trovarle!#GFVIP pic.twitter.com/RuDTpu4wNn — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

In nomination sono finiti Adriana Volpe, Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Fabio Testi.