Biglietti in prevendita per il concerto di J-Ax a Milano per ReAle

Sono in prevendita i biglietti per il concerto di J-Ax a Milano, unico concerto per celebrare la musica di ReAle. L’album, appena rilasciato, è già risultato il più venduto della settimana a soli 7 giorni dalla sua pubblicazione.

La data al Mediolanum Forum di Assago si aggiunge agli instore che ha organizzato per la presentazione dell’album di inediti che ha rilasciato dopo la conclusione del progetto che ha intrapreso con Fedez e che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti per il concerto di J-Ax a Milano

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 11 del 5 febbraio. La consegna dei biglietti, disponibili per tutti gli ordini di settore, sono distribuiti secondo le modalità abituali quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con una ricevuta della transazione compiuta su TicketOne e un proprio documento valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario effettuare il procedimento per il cambio di utilizzatore.

ReAle è l’album più venduto della settimana

Il nuovo album di J-Ax è già un successo nelle vendite. Il disco è infatti risultato il più venduto della settimana, a soli 7 giorni dalla sua pubblicazione. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha affidato ai suoi canali social.

“ReAle è il disco più venduto in Italia. La verità è che io mi sento ancora quel campione di inadeguatezza che vedete nella foto e mi aspetto sempre il peggio, specialmente quando tutti mi considerano “arrivato”: quindi la notizia mi ha riempito di sorpresa e gioia. In questo business fatto di hype, plays, views e “viralitá” è bello vedere che l’impegno e la passione contino ancora tanto. Mi avete dimostrato un’altra volta il vostro supporto e prometto che in cambio ci metterò sempre più “sangue”. Grazie nipoti”

I primi concerti nel live unplugged

Il disco di J-Ax è stato presentato in una maniera poco ortodossa, con un live unplugged che ha riservato agli instore tour di promozione dell’album. Le date, alle quali i fan hanno avuto accesso tramite biglietto, sono iniziate subito dopo la pubblicazione dell’album che ha visto la luce il 24 gennaio.

Ax ha suonato per la prima volta il suo nuovo album al Blue Note, dove ha suonato tutte le tracce che ha voluto comprendere nel suo nuovo lavoro e per il quale si è avvalso della collaborazione di diversi artisti. Il primo estratto è La Mia Hit, che ha cantato con Max Pezzali. L’artista sarà anche ospite dell’ex 883 in una delle date che terrà a San Siro in luglio.

Le date dell’instore di J-Ax