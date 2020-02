Apex Legends Stagione 4 al via oggi, tutte le novità del Battle Royale

Nel giorno dell’anniversario, è giunto per Apex Legends il momento di andare ancora una volta. A un anno di distanza dal suo sorprendente esordio sulla scena videoludica, di cose per il Battle Royale di Electronic Arts ne sono cambiate parecchie. Un avvio brillante che purtroppo non è stato adeguatamente supportato in un secondo momento da parte di Respawn Entertainment. Incertezze che sono state ricalibrate in un secondo momento, col gioco che ha poi ripreso effettivamente la propria marcia.

Ed è un Apex Legends che non ha alcuna intenzione di arrendersi, nonostante il rinnovato strapotere di Forntite. La battaglia tra Battle Royale (perdonate il gioco di parole) è dunque tutt’altro che chiusa.

Apex Legends tra nuovi personaggi e aggiornamenti alle mappe

La quarta stagione di Apex Legends è pronta a prendere vita nella giornata di oggi, e per l’occasione i ragazzi di Respawn Entertainment non si sono di certo risparmiati. Un nuovo personaggio va ad aggiungersi al roster di quelli selezionabili come proprio alter ego digitale prima del lancio all’interno delle arene di gioco. Revenant è il suo nome, e le sue peculiarità sono ampiamente esplorate tramite il filmato reso disponibile dal publisher, che vi riproponiamo in questo articolo.

La stagione 4 ha anche un suo personalissimo titolo, vale a dire Assimilazione. Immancabili i cambi alla mappa di gioco, che vedrà variazioni rispetto al passato, tutte sapientemente illustrate sul sito ufficiale del gioco.

La volontà del team di sviluppo, in questo frangente, è creare scompiglio tra gli utenti della community. Le precedenti strategie potrebbero quindi non essere più utili per uscire vincitori dalle partite, e occorrerà pianificare nuovamente le proprie mosse per adattarle al meglio al rinnovato campo di battaglia.

Una nuova arma, il fucile di precisione Sentinel, e il nuovo Battle Pass chiudono il cerchio. Se tutto questo non bastasse, Electronic Arts ha pensato anche di celebrare al meglio l’anno appena trascorso, riconoscendo ai fan più fedeli alcuni regali speciali. Chi si connetterà ad Apex Legends (e disputerà una partita) avrà infatti la possibilità di ottenere una Decorazione arma Origami, un Badge Fedeltà Anno 1 e 10.000 XP per la prima partita della giornata.