Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, l’inedito Raccogli L’Attimo e un medley di classici (video)

Arrivano Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020.

Raccogli L’Attimo è il singolo che la storica coppia di artisti ha cantato durante la kermesse, un’occasione per celebrare il loro ritorno sulle scene direttamente dal Teatro Dell’Ariston in occasione dell’edizione 70 del Festival della Canzone Italiana.

Non solo il titolo del nuovo inedito: Raccogli L’Attimo di Al Bano e Romina Power è anche il titolo del nuovo album in uscita il 7 febbraio su tutti gli store digitali.

La versione fisica del disco, invece, uscirà il 21 febbraio nelle versioni jewel box bianco e corredato da un libretto ricco di immagini e note dei due artisti.

Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020

Al Bano e Romina Power si sono esibiti Sanremo durante la prima serata del Festival oggi martedì 4 febbraio e hanno cantato l’inedito Raccogli L’Attimo scritto per loro a quattro mani da Cristiano Malgioglio e Romina Power, e composto da Al Bano e A. Summa con l’arrangiamento di Diego Calvetti e Alterisio Paoletti.

Non solo: la celebre coppia pop è stata introdotta dalla figlia Romina che ha lasciato loro il palco che subito si è incendiato di nostalgia, parola chiave che appunto lascia il via libera all’evergreen Nostalgia Canaglia. Il duo fa per lasciare di nuovo lo spazio ad Amadeus e Romina Jr., ma viene invitata a continuare ed è subito medley: La Siepe anticipa Ci Sarà, il brano che cantarono quando vinsero il Festival. In quell’anno, del resto, Romina Power era in dolce attesa della figlia presente oggi all’Ariston.

Felicità non può mancare, ma la vera novità è il singolo Raccogli L’Attimo, che ben si addice alla coppia di artisti con quell’arrangiamento che coniuga la danza etnica con la sobrietà più classica della canzone italiana.

Ad accompagnare la coppia di artisti sul palco dell’Ariston martedì 4 febbraio c’è Romina Jr. Jolanda, l’ultima figlia nata dal loro matrimonio. Il singolo Raccogli L’Attimo di Al Bano e Romina Power sarà disponibile in streaming digitale da domani, mercoledì 5 febbraio.

I due artisti sono tornati all’Ariston anche per celebrare i primi 36 anni dall’esibizione con il brano Ci Sarà che decretò la loro vittoria durante il Festival di Sanremo del 1984.

Il nuovo album di Al Bano e Romina Power

Le canzoni contenute nel disco Raccogli L’Attimo di Al Bano e Romina Power saranno 10, due delle quali saranno inedite: oltre alla title-track ci sarà anche il brano Cambierà, e in seguito le tracce si divideranno in due gruppi. 4 canzoni cantate da Al Bano e altre 4 cantate da Romina Power.

Ecco l’elenco completo:

Raccogli L’Attimo (testo: Malgioglio, Power – musica: Summa, Carrisi)

Cambierà (testo: Popi Minellolo – musica: Paoletti, Carrisi)

Romina Power canta due canzoni messicane:

La Luce Che Hai (Benedita Tu Luz) (José Fernando Olvera Sierra – Sergio Vallin)

Una Canzone Complice (Cara Luna) (Jorge Villamizar)

Romina propone, inoltre, due suoi cavalli di battaglia: A Message e Il Ballo Del Qua Qua in versione reggaeton, con un arrangiamento divertente richiesto a gran voce dai suoi fan dopo la sua esibizione nello show televisivo 55 Passi Nel Sole.

Tra le quattro canzoni interpretate da Al Bano troviamo Madre Mia, con il testo scritto da lui insieme a Sardelli e composta dallo stesso Carrisi insieme a Paoletti, una dedica appassionata e straziante alla mamma Jolanda scomparsa recentemente.

Le altre canzoni:

Per Troppo Amore (testo: F. Berlincioni – musica: F. Fasano)

Fuori Pericolo (testo: N. Agliardi – musica: Paoletti, Carrisi)

Il Pianto Degli Ulivi (testo: P. Limiti – musica: A. Carrisi)

Raccogli L’Attimo di Al Bano e Romina Power sarà la quattordicesima prova in studio della coppia di artisti, l’ultima delle quali è stata Emozionale (1995), mentre l’ultima raccolta del duo risale al 2017 quando è uscito il live Magic Reunion Live per celebrare il ritorno sulle scene del duo di Felicità.