Velvet Collection 3 non ci sarà: il finale della seconda stagione su Rai Premium prima del film conclusivo?

Velvet Collection 3 ci sarà oppure no? I fan sono ormai consapevoli che non ci sarà un seguito per lo spin-off di Velvet, anche se questo è vero in parte. La serie spagnola si è conclusa in Patria proprio con il secondo capitolo che il pubblico italiano ha visto a Natale in maratona su RaiPlay e che in queste settimane ha avuto modo di vedere su Rai Premium almeno fino ad oggi, 3 febbraio. A sorpresa la rete ha annunciato che questa sera andranno in onda gli ultimi tre episodi della serie chiudendo i battenti e regalando al pubblico una serie di risposte sugli argomenti clou di questa stagione, e il resto?

È vero che Velvet Collection 3 non ci sarà e che la rete in Patria ha deciso di cancellare la serie per via dei bassi ascolti, ma è vero anche che la storia dei suoi personaggi non si concluderà questa sera così come non si è concluso lo scorso anno in Patria. In molti si aspettavano di vedere la terza stagione ma Movistar Plus ha annunciato la cancellazione a due settimane dall’inizio delle riprese, almeno questo è stato riferito dall’entourage impiegato poi in questa sorta di film, uno speciale natalizio che ha chiuso i conti con la serie.

Al posto dell’annunciata Velvet Cllection 3 in Spagna è andato in onda uno speciale natalizio, “Una Navidad para recordar“, una sorta di episodio conclusivo dello spinoff della serie televisiva Velvet che, al momento, non ha ancora una programmazione italiana. La prossima settimana su Rai Premium, proprio al lunedì, andrà in onda tutt’altro e questo significa che, per vedere quello che possiamo definire il gran finale, dovremo attendere l’annuncio ufficiale. Lo speciale arriverà in estate o magari farà da tappabuchi nelle prossime vacanze natalizie?

Alle 21.20 "VELVET COLLECTION 2" gli ultimi 3 episodi della stagione in #PRIMAVISIONEASSOLUTA| con Marta Hazas, Imanol… Pubblicato da Rai Premium su Lunedì 3 febbraio 2020

Quello che è certo è che Rai Premium ha annunciato che questa sera andranno in onda gli ultimi tre episodi della serie scrivendo:

“Alle 21.20 “VELVET COLLECTION 2″ gli ultimi 3 episodi della stagione in #PRIMAVISIONEASSOLUTA con Marta Hazas, Imanol Arias, Asier Etxeandía, Adrián Lastra, Marta Tomé, Andrés Velencoso, Megan Montaner, Fernando Guallar”.

I fan sono lieti dell’annuncio ma, dall’altra parte, stanno già chiedendo a gran voce il seguito della serie, saranno consapevoli del fatto che Velvet Collection 3 non ci sarà?

Ecco il trailer del film conclusivo con il ritorno di Ana e Alberto:

In questi ultimi episodi di Velvet Collection 2, Clara subisce il fascino di Omar e si lascia sedurre mentre Sergio suggerisce a sua madre di abbandonare il progetto di Siviglia. Un’imprenditrice importante ha chiesto di vedere i bozzetti dell’abito e si presenterà presto alla Velvet e questo manderà tutti in crisi. Come se non bastasse, Elena presenta a sorpresa la sua collezione di lingerie facendo andare Clara su tutte le furie. Come finirà per lei?