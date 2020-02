Uscita di Cyberpunk 2077 anche su Nintendo Switch: non c’è nessuna speranza?

Atteso inizialmente in primavera, Cyberpunk 2077 fa parte di quella ormai folta schiera di titoli la cui data di uscita è stata purtroppo rimandata. Per mettere le mani sul prossimo actionRPG dagli stessi autori della trilogia ruolistica di The Witcher dovremo infatti attendere il 17 settembre 2020, per un’esperienza sci-fi che promette di essere irripetibile da vivere su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo di CD Projekt RED, come molti di voi sapranno, si ispira direttamente al bord game degli anni ’80 Cyberpunk 2020, e vuole mettere in scena avventure e imprese tra neon, sangue e freddo metallo.

E se è vero che il team di sviluppo polacco potrebbe già avere in cantiere delle versioni next-gen pensate per sfruttare le maggiori capacità della future PlayStation 5 e Xbox Series X, gli utenti Nintendo Switch si chiedono se anche loro potranno mai visitare in prima persona le strade corrotte della cittadina di Night City. In maniera simile a quanto successo di recente con The Witcher 3 Wild Hunt, che gira quasi miracolosamente sull’ibrida giapponese. A rispondere alla domanda è direttamente John Mamais di CD Projekt nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del portale DualShockers:

Non credo possa accadere. Non so se Cyberpunk 2077 potrebbe funzionare su Switch, potrebbe essere troppo pesante. Certo, anche quando siamo riusciti a far funzionare The Witcher 3 su quell’hardware pensavamo che fosse impossibile ma in qualche modo ce l’abbiamo fatta.

Pare quindi che il nuovo GDR made in Varsavia sia troppo pesante per essere supportato dalla piccola console della “grande N”, ed è dunque improbabile che in futuro si possa assistere all’annuncio di un porting. Vi ricordiamo poi ancora una volta che, se siete possessori di PC da gaming, PS4 o Xbox One, potrete acquistare Cyberpunk 2077 a partire dal 17 settembre di quest’anno, sia in edizione scatolata fisica che digitale da scaricare tramite i vari store online sul vostro hard disk.