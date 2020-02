Tiziano Ferro a Sanremo 2020, da Xdono al successo mondiale

Annunciato ormai da mesi, Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è tra gli ospiti più attesi di questa nuova edizione del Festival condotto da Amadeus, che è anche il direttore artistico.

Come già dichiarato, l’artista di Latina sarà presente in tutte le serate, nelle quali canterà da solo e in duetto con Massimo Ranieri. Non è questa la prima volta di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo, dal momento che si è già esibito diverse volte sul palco del Teatro Ariston.

Chi è Tiziano Ferro

Tiziano Ferro nasce a Latina il 21 febbraio 1980. Inizia ad avvicinarsi alla musica fin da molto giovane e sono state diverse le esperienze fatte prima di raggiungere il grande successo a seguito del rilascio di Rosso Relativo, avvenuto nel 2001 dopo che Mara Maionchi e Alberto Salerno avevano spinto la EMI a credere in lui. Dal disco estrae la hit Xdono, che presto diventa un successo internazionale, quindi L’Olimpiade, Imbranato, Rosso Relativo e Le Cose Che Non Dici.

Xverso anticipa il rilascio di 111, suo secondo album di inediti, dal quale estrae brani di grande successo come Sere Nere, Non Me Lo So Spiegare e Ti Voglio Bene. Nel 2006 arriva quindi Stop! Dimentica, che anticipa il rilascio del terzo album che prende il titolo di Nessuno è Solo. Dall’album, rilascia Ed Ero Contentissimo, Ti Scatterò Una Foto, E Raffaella è Mia ed E Fuori è Buio.

Per Alla Mia Età occorre aspettare fino al 2009, anno nel quale rilascia il singolo Il Regalo Più Grande ma anche Indietro, che porta la firma di Ivano Fossati. Esce anche Il Sole Esiste Per Tutti e Scivoli Di Nuovo. Infine, estrae Each Tear.

Il quinto album di Tiziano Ferro esce il 28 novembre 2011 e prende il titolo di L’Amore è Una Cosa Semplice. Il brano che traina il nuovo album è La Differenza Tra Me E Te. Collabora con John Legend e Irene Grandi, oltre a cantare una cover di La Fine di Nesli. Dal disco estrae anche i singoli L’Ultima Notte Al Mondo, Hai Delle Isole Negli Occhi, Per Dirti Ciao!, Troppo Buono, L’Amore è Una Cosa Semplice e la cover La Fine. Scrive e produce l’album di Alessandra Amoroso, Amore Puro, che viene anticipato dall’album omonimo. Nel 2014, arriva la raccolta TZN Best Of, con la quale ottiene un enorme successo internazionale.

Solo alla fine del 2016 torna con un album di inediti che intitola Il Mestiere Della Vita e che anticipa con il singolo Potremmo Ritornare. Il disco arriva il 2 dicembre e contiene 13 tracce. Dall’album estrae anche Il Conforto, Lento/Veloce e Valore Assoluto, quindi Solo è Solo Una Parola.

A febbraio del 2017 partecipa al Festival di Sanremo nel quale rende omaggio a Luigi Tenco con Mi Sono Innamorato Di Te. Porta anche il nuovo singolo Il Conforto, che interpreta in duetto con Carmen Consoli.

Il nuovo album di Tiziano Ferro arriva il 22 novembre del 2019, dopo il rilascio di Buona (Cattiva Sorte) e della title track Accetto Miracoli. Dall’album, estrae anche In Mezzo A Questo Inverno.

Tiziano Ferro ospite al Festival di Sanremo

Tiziano Ferro sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2020 ma è stato presente anche nel 2015 e nel 2017, dove aveva portato un omaggio a Luigi Tenco a distanza di 50 anni dalla sua morte.

Progetti Futuri

Tiziano Ferro è in piena promozione per il nuovo album, che porterà in giro per l’Italia con il tour che toccherà alcuni dei maggiori stadi in tutta Italia. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.