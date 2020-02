The Sinner 3 dal 6 febbraio negli Usa con Matt Bomer, e in Italia? La trama dei primi episodi

C’è grande attesa per la messa in onda The Sinner 3 consapevoli del fatto che si tratti di una delle poche serie che riesce a fare sempre meglio nonostante l’alta qualità. Ottima e sorprendente la prima stagione con Jessica Biel, sofisticata e speciale quella con Carrie Coon ed Elisha Henig, e la terza? Le prime immagini rivelate in foto e video trailer hanno mostrato un altro intricato giallo che finirà nelle mani di Harry Ambrose (interpretato da Bill Pullman) e che avrà come protagonista Matt Bomer, chiamato ad interpretare il misterioso e bugiardo James.

La messa in onda si avvicina a grandi passi visto che The Sinner 3 andrà in onda negli Usa il prossimo 6 febbraio con il suo primo episodio, ed è per questo che Usa Network ha pensato bene di rivelare le trame dei primi episodi e, in particolare, i primi tre in onda il 5, il 13 e il 20 febbraio. Le sinossi degli episodi recitano:

Episodio 3×01: “Il detective Ambrose indaga su un tragico ma sospetto incidente automobilistico alla periferia di Dorchester”

Episodio 3×02: “Ambrose esamina la relazione di Jamie e Nick prima dell’incidente. Jamie inizia a svelare qualche dettaglio..”

Episodio 3×03: “Ambrose indaga sul passato di Jamie; Leela partorisce mentre l’ansia di Jamie raggiunge un punto di rottura”.

Sembra che gli episodi non abbiano dei titoli precisi e che quindi siano indicato come “Prima parte”, “Seconda parte” e così via. Questo non fa altro che aumentare la curiosità del pubblico che ha già iniziato il conto alla rovescia in attesa di scoprire cosa saprà regalarci il James di Matt Bomer e, soprattutto, come il personaggio di Bill Pullman si legherà ad un protagonista maschile.

La prima volta si è occupato di Cora, la seconda di Julian ma sicuramente il suo legame più stretto è stato con la madre Vera, e in questa terza stagione si troverà ad indagare su Jamie e il suo misterioso passato. L’effetto sarà lo stesso? Quanto conta il legame di Harry con le donne nei primi due casi e quanto cambieranno le cose in questo terzo?

Sono tutte domande che avranno risposta dal 6 febbraio quando The Sinner 3 prenderà il via negli Usa raccontando proprio di Ambrose che “scopre un crimine nascosto che lo trascina nel caso più pericoloso e inquietante della sua carriera” e le cose si complicheranno proprio quando Nick (Chris Messina) arriverà in città per far visita ad un vecchio amico del college, Jamie che, a quanto pare, non sembra gradire molto la sua presenza.

Il tutto inizierà da questa visita e dal rocambolesco incidente che arriva in seguito, lo stesso in cui, molto probabilmente, Jamie metterà fine alla vita di Nick. Il pubblico americano scoprirà presto se è così o meno ma quello italiano dovrà attendere il mese di aprile. The Sinner 3 andrà in onda dal 6 aprile al lunedì sera su Premium Crime.