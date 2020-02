Station 19 2 sparisce dai palinsesti Mediaset insieme a New Amsterdam 2, quando torna in onda?

Brutta sorpresa per i fan di Station 19 che oggi si sono risvegliati con la serie fuori dai palinsesti. In un primo momento sembrava che tutto fosse confermato nonostante la fine, almeno per il momento, di New Amsterdam 2, ma tutto è cambiato. Il medical drama che racconta le disavventure dell’amato Max Goodwin si è concluso martedì scorso con i tre episodi che hanno portato il pubblico al termine della prima parte di stagione, la stessa che è andata in onda negli Usa fino a dicembre. Fin qui niente di nuovo perché sapevamo già che l’appuntamento con New Amsterdam 2 sarebbe stato breve ma intenso, ma Station 19 2?

In un primo momento la guida riportava la serie spin-off di Grey’s Anatomy ancora in onda nella seconda serata del martedì ma oggi tutto è cambiato. Con una serie di promo, Canale5 ha annunciato di voler dedicare la seconda serata della sua rete ai film che hanno trionfato alle passate edizioni degli Oscar in vista della cerimonia che si terrà la prossima settimana in quel di Los Angeles. A questo punto il futuro di Station 19 2 potrebbe seguire una di queste due strade: o tornare in onda martedì prossimo, l’11 febbraio, in seconda serata, o finire in panchina fino a quando New Amsterdam 2 non tornerà in onda in primavera.

Ecco il promo di Station 19 2×07:

Al momento sembra che sia la prima opzione quella valida e che, quindi, i fan di Station 19 2 dovranno attendere la primavera per vedere i restanti episodi della serie a partire dal settimo, quello che negli Usa è stato il finale di metà stagione, e proseguendo via via fino al 17esimo. Naturalmente, alla luce di quanto è successo, è normale pensare che niente sia sicuro in questo momento soprattutto per via di questa settimana sanremese in cui la tv si spegnerà o quasi, dopo, tutto è possibile.

Al momento non è confermata nemmeno la messa in onda italiana di Station 19 3. La serie dovrebbe andare in onda in primavera su FoxLife che, al momento, ha annunciato il ritorno di Grey’s Anatomy 16, The Resident 3 e This is Us 4 proprio per questo mese di febbraio.