Serie A. Demme e Mertens gol. Il Napoli torna in corsa per la Champions ?

La vittoria contro la Sampdoria accende le speranze Champions del Napoli. La missione è difficilissima ma non impossibilissima. La rete di Demme è un viatico incoraggiante, ed il sigillo di Mertens sontuoso.

Il neo acquisto tedesco ha siglato la vittoria azzurra a Marassi al termine di una vera e propria battaglia tecnica ed agonistica. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, firmato Milik ed Elmas, il Napoli si era fatto acciuffare dai rivali.

A segno i due ex Quagliarella e Gabbiadini. Nel momento peggiore, Demme ha tirato fuori dal cilindro una rete pesantissima che può dare un nuovo significato alla stagione del Napoli. Poi Mertens ha completato l’impresa imponendo il diverso potenziale delle due formazioni.

La zona Europa League è ad un passo, ma è quella Champions il vero traguardo del Napoli in questa stagione che fino a due settimane orsono sembrava compromessa.

L’innesto di Demme ha cambiato il carattere e gli equilibri della squadra di Rino Gattuso che ha infilato in rapida sequenza tre vittorie pesantissime contro Lazio (Coppa Italia), Juventus e Sampdoria.

Tre rondini fanno sperare ma non fanno primavera. Per irrompere in zona Champions il Napoli dovrà centrare una sequenza impressionante di vittorie sperando che contemporaneamente le altre finiscano per incespicare. Difficilissimo ma non impossibilissimo con un Demme così ispirato. E se Mertens ci mette lo zampino….