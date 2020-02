Scoraggianti rumors su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: prezzo alle stelle

Dovrebbe essere notevole lo sforzo in termini di marketing da parte di Xiaomi, per quanto riguarda la spinta che si vuole assicurare a top di gamma come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Al di là di alcune difficoltà oggettive per il produttore che potrebbero emergere già a proposito della presentazione ufficiale dei due dispositivi, come abbiamo notato con l’approfondimento di questa mattina, la notizia principale del 3 febbraio investe il costo che gli utenti potrebbero essere costretti a fronteggiare.

I rumors sul prezzo per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Scendendo maggiormente in dettagli, al netto della voglia di dare un chiaro segnale soprattutto a Huawei, nel corso di un 2020 che proprio dal punto di vista commerciale potrebbe presentare delle difficoltà per il produttore cinese, bisogna considerare le ultime voci sul potenziale prezzo di listino per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Proprio il tentativo di interfacciarsi con un pubblico più esteso, facendo leva sulla potenza dei Media, potrebbe determinare un’impennata dei prezzi.

Vedere per credere quanto è stato riportato di recente dal sito 01net.com, secondo cui lo stesso brand annuncerà in occasione del Mobile World Congress di Barcellona i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, smartphone di fascia alta commercializzati ad un prezzo di listino superiore agli 800 euro. E la ragione, come accennato, risiede proprio nella necessità di compensare almeno in parte le di marketing. Questi dispositivi dovrebbero anche essere distribuiti anche ai vari operatori con surplus da garantire agli utenti in caso di acquisto di un pacchetto.

Ancora poche settimane e conosceremo effettivamente le strategie di questo marchio dal punto di vista dei prezzi assicurati in un primo momento ai potenziali acquirenti di uno Xiaomi Mi 10 e M10 Pro. Che idea vi siete fatti in questo senso? Andremo incontro a colpi di scena? Fatecelo sapere a seguire.