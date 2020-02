Rispondono bene i Samsung Galaxy S9 ad Android 10: batteria e prestazioni super

Ci si era inizialmente preoccupati del fatto che l’aggiornamento G96xFXXU7DTAA basato su Android 10 destinato ai Samsung Galaxy S9 potesse influire in senso negativo sulla durata della batteria dell’ex top di gamma, essendoci però riservati qualche giorno di riflessione per capire se l’andazzo iniziale potesse in qualche modo essere il prologo di una situazione diversa. Sapevamo che il dispositivo poteva avere bisogno di qualche giorno per potersi stabilizzare, ed in effetti così pare essere stato: a distanza di un po’ di tempo, i Samsung Galaxy S9 sembrano star rispondendo più che bene all’aggiornamento, dimostrandosi all’altezza della situazione.

Android 10 ha migliorato, almeno fino a questo momento, non poco le prestazioni energetiche del Samsung Galaxy S9 (così come quelle di S9 Plus, che praticamente viaggia in coppia con il modello standard), così come pure le performance generali. In particolare, le animazioni appaiono molto più fluide che con Android 9 Pie, a dimostrazione del grande lavoro portato avanti dal produttore asiatico anche in termini di ottimizzazione del sistema operativo. Un piccolo periodo di assestamento era d’obbligo, anche perché è di una major-release che stiamo parlando, che peraltro ha visto anche l’introduzione di una nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria (One UI 2.0).

Se avevate ancora qualche dubbio adesso potrete procedere spediti all’installazione di Android 10 sui vostri Samsung Galaxy S9 (a quest’ora dovreste aver ricevuto più o meno tutti la notifica di avvenuta disponibilità del pacchetto G96xFXXU7DTAA via OTA). Nel caso in cui notaste un calo di batteria, non preoccupatevi più di tanto: la situazione migliorerà a distanza di qualche giorno, in maniera tale da sfoderare una durata che non solo pareggerà quella fatta registrare con Android 9 Pie, ma che potrebbe addirittura superarla in alcuni contesti. Ci tenevamo a rassicurarvi in tal senso, speriamo di esserci riusciti.