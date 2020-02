PS4 ospita Fortnite Celebration Cup: date e premi del nuovo torneo esclusivo

Il successo di Fortnite e in particolare della sua Battaglia Reale si deve a svariati fattori. Prima di tutto la sua natura gratuita, con la modalità in free-to-play su quasi tutte le piattaforme attualmente in commercio – vale a dire PC, Mac, dispositivi mobile iOS e Android, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Poi ancora l’incredibile divertimento percepito da una community sempre più grande e affiatata, ricompensata a colpi di oggetti cosmetici assortiti, tra cui le ambitissime skin. Non solo, gli sviluppatori di Epic Games hanno anche il merito di mettere sul piatto aggiornamenti continui, assieme ad eventi speciali e agguerrite competizioni a tempo.

Proprio di competizione si nutre l’ultima novità di Fortnite Battle Royale – per altro in aria di Stagione 2 per il secondo capitolo. Il team di sviluppo americano ha infatti annunciato una partnership con Sony PlayStation per il lancio di Fortnite Celebration Cup, un nuovo evento competitivo dedicato esclusivamente ai giocatori PS4 di tutto il mondo che vogliono emergere sul panorama professionistico – come fatto negli ultimi anni da tantissimi pro player. Le regole del torneo ricordano quelle del recente Summer Smash, con premi esclusivi riservati a tutti gli utenti più abili. Quelli che rientreranno tra i primi 10% potranno portarsi a casa la skin Tango, quelli compresi nel migliore 25% avranno diritto al piccone Wild Accent, mentre il migliore 50% riceverà lo spray Take Cover. Non solo, classificandosi nelle varie partite sarà possibile addirittura ottenere dei premi in denaro per un valore complessivo di un milione di dollari!

L’evento sui lidi PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro avrà inizio il prossimo sabato 15 febbraio 2020, per andare a concludersi il giorno successivo. Per il momento non ci sono informazioni più precise sugli orari: come svelato sulle pagine del PlayStation Blog, Epic Games invita i suoi fan a tenere d’occhio la scheda eventi nel menu principale del gioco, mentre i requisiti per partecipare sono l’aver raggiunto il livello 15 e aver abilitato l’autenticazione a due fattori dell’account. Nel frattempo, vi invitiamo pure a partecipare alla grande community italiana su Facebook, Fortnite Italia Group.