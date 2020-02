Piena diffusione per Android 10 sul Samsung Galaxy S9 in Italia: tocca ai Vodafone

Arrivano indicazioni estremamente interessanti in questi minuti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9, se non altro per quanto riguarda la piena distribuzione dell’aggiornamento con Android 10 da oggi 3 febbraio. Dopo le notizie degli ultimi giorni, infatti, occorre assolutamente prendere in esame quanto trapelato di recente nelle varie community e tema. Mi riferisco alla possibilità di testare il pacchetto software anche a bordo di device brandizzati dopo una lunga attesa.

Dal 3 febbraio anche i Samsung Galaxy S9 Vodafone con Android 10

Provando ad analizzare elementi più concreti, trapela ad esempio che il Samsung Galaxy S9 Vodafone sia ormai pronto a toccare con mano il firmware impostato su Android 10. Come spesso e volentieri accade con il produttore asiatico, dunque, è l’operatore rosso ad essere in prima fila sotto questo punto di vista, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo le segnalazioni sono ancora frammentarie. In linea di massima, comunque, si potrebbe dire che le cose stiano volgendo al meglio.

Il motivo? Gli utenti che dispongono del modello no brand e che da qualche giorno stanno testando il potenziale del pacchetto software, al momento si dicono estremamente soddisfatti della tenuta del device. Certo, soprattutto sul fronte della durata della batteria dovremo attendere ancora qualche settimana per avere un’idea più precisa di ciò che sta avvenendo, ma i presupposti fino a questo momento sono molto interessanti per il pubblico.

Insomma, arrivati a questo punto possiamo solo attendere la piena diffusione dell’aggiornamento Android 10 su tutti i Samsung Galaxy S9 che sono stati venduti in Italia nel corso degli ultimi due anni, a partire dai modelli brandizzati TIM che potrebbero fare la differenza a stretto giro. Se intanto avete testato il firmware, diteci pure che ne pensate sull’impatto avuto per il device in questione.