Nuovo Ratchet & Clank in uscita su PS5 al lancio: gli indizi del 3 febbraio

Quello di Ratchet & Clank, è un franchise assai caro ai videogiocatori fedeli alle console di casa Sony. Approdato per la prima volta su PlayStation 2 nel lontano 2002, per poi raggiungere un successo planetario grazie al talento degli sviluppatori di Insomniac Games. Spazio così a diversi sequel, remake, fumetti, manga, action-figure e persino un film, uscito nel 2016. La saga si è fatta apprezzare non solo per l’indiscutibile carisma del duo protagonista, ma anche e soprattutto per le sue meccaniche di gameplay, che uniscono in un’unica soluzione elementi tipici delle avventure action, dei platform e degli sparatutto in terza persona.

Non stupisce allora che siano in molti a chiedere a gran voce un nuovo capitolo del brand. Soprattutto ora che Insomniac Games è stata acquisita dalla stessa Sony, divenendo a tutti gli effetti uno studio first party del colosso giapponese. E, ancora, in aria di next-gen, con l’uscita della futura PlayStation 5 – non ancora mostrata a stampa e pubblico – fissata per le festività natalizie del 2020. Fortunatamente, pare proprio che i seguaci del dinamico duo saranno accontentati, almeno a sentire i rumor apparsi nella giornata di oggi, 3 febbraio, sulle pagine del portale Comicbook.

L’indiscrezione arriva dall’ex giornalista e insider Colin Moriarty, che in un podcast ha messo sul piatto l’ipotesi che il prossimo capitolo di Ratchet & Clank possa andare a debuttare proprio al lancio di PS5, pennellando di azione e colori la prossima generazione sui lidi PlayStation:

Ratchet & Clank sarebbe in sviluppo da molto e probabilmente uscirà al lancio di PlayStation 5.

Moriarty, poi, parla di un progetto destinato ad uscire tra Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man 2 – non ancora annunciato ufficialmente. A voi piacerebbe che questo scenario vada a rivelarsi veritiero? Per scoprire le mosse future di Sony e Insomniac Games non dobbiamo fare altro che attendere la presentazione ufficiale di PS5, per molti in programma proprio nel corso di febbraio.