La Guerra è Finita 2 ci sarà? Il finale della prima stagione oggi su Rai1: anticipazioni 3 febbraio

La Guerra è Finita 2 ci sarà oppure no? Questo è quello che si sta chiedendo il pubblico che in questi giorni ha avuto modo di seguire le peripezie del personaggio di Michele Riondino diretto da Michele Soavi. Il risultato è stato più che promosso tanto che adesso chiede un seguito una seconda stagione, ma, a quanto pare, potrebbe essere destinato alla delusione più totale. La fiction è nata come una mini serie e per questo destinata alla messa in onda di questa prima e unica stagione. Alla luce dei risultati ottenuti e della voglia del pubblico di vederne e saperne di più, però, tutto potrebbe cambiare.

Purtroppo in passato abbiamo assistito al successo di alcune fiction che, però, non sono ugualmente tornate in onda perché progetti fatti e finiti sin dalle origini, sarà così anche per La Guerra è Finita 2? Gli ascolti sicuramente spingono verso un possibile rinnovo ma a questo si dovranno aggiungere i risvolti del finale della prima stagione in onda questa sera. Se il progetto è davvero nato come una mini serie si concluderà questa sera senza lasciare molto in sospeso altrimenti sarà al contrario e, a quel punto, i fan potranno davvero sperare in un rinnovo.

Il finale della prima stagione è previsto per oggi, 3 febbraio, nel prime time di Rai1 raccontando delle prime elezioni post guerra e di quello che questo creerà nei nostri protagonisti tra timori, dubbi e paure. In primo piano continueranno ad esserci le storie personali dei nostri ragazzi a cominciare proprio da Davide e Giulia. Il primo è ancora alla ricerca disperata della sua famiglia mentre Giulia accoglie altri ragazzi con Ben e questo fa infuriare Stefano.

Intanto, Sara sembra pronta ad uccidere il ras ed è Gabriel che arriva appena in tempo per convincerla a non farlo facendosi consegnare la pistola. Alla Tenuta, intanto, Mattia rifiuta la proposta di un suo cugino di andare a lavorare nelle miniere del Belgio mentre Gabriel e Sara finiscono col baciarsi. Secondo quanto si evince dal promo della puntata di questa sera, però, è proprio Giulia la protagonista della puntata. Davide sa che lei è innamorata di lui ma che non lo ammetterebbe mai per via di quello che lo lega al suo passato e sembra che sia proprio questo a farla scappare. Presto tutti alla tenuta dovranno fare i conti con il fatto che Giulia è andata via e non tornerà più, Davide la lascerà scappare?