Il trailer di Loki, WandaVision e The Falcon And The Winter Soldier al Super Bowl 2020 (video), primo sguardo alle serie Disney+

Loki, WandaVision e The Falcon And The Winter Soldier si mostrano in anteprima nel teaser svelato in occasione del Super Bowl 2020. La piattaforma Disney+ ha approfittato dell’evento sportivo americano più atteso dell’anno per stupire il pubblico con alcune delle serie tv che vedremo prossimamente nel catalogo.

Oltre a mostrare titoli quali Thor: Ragnarok e Star Wars: The Last Jedi, torneranno anche gli show originali quali The Mandalorian e High School Musical: The Series, entrambi già rinnovati per la seconda stagione.

Una maggior attenzione è però riservate alle tre serie Disney+ in arrivo sul servizio streaming. Nel brevissimo teaser, diamo uno sguardo ad Anthony Mackie e Sebastian Stan che tornano a vestire i panni rispettivamente di Sam Wilson (pronto a raccogliere l’eredità dell’amico Steve Rogers come nuovo Captain America) e Bucky Barnes in The Falcon and the Winter Soldier. La trama della serie è stata divulgata nella notte: ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, i due si ritrovano a collaborare per un’avventura su scala globale che metterà a dura prova le loro abilità – e la loro pazienza. Nel teaser, c’è anche Daniel Bruhl, di nuovo nei panni di Baron Zemo. New entry del cast, Noah Mills (The Enemy Within, The Brave) in un ruolo ancora top secret. The Falcon and the Winter Soldier debutterà nell’autunno 2020 su Disney+.

WandaVision è la seconda serie inclusa nel teaser trailer, che permette di dare uno sguardo più da vicino a questo show anticipato come “folle”. Elizabeth Olsen e Paul Bettany interpretano nuovamente Wanda Maximoff e l’androide Visione in una serie che fonde lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe. Non sappiamo cosa stia succedendo a Wanda, ma pare che dopo la morte del suo amato androide abbia iniziato a perdere il senno, non riuscendo a distinguere la realtà dalla fantasia. WandaVision lancerà l’alter ego della Maximoff, la Scarlet Witch dei fumetti (una sequenza video la vede indossare i suoi stessi abiti rossi), e si legherà strettamente al film Doctor Strange 2. Nel cast della serie anche Kat Dennings (2 Broke Girls) e Randall Park (Fresh Off the Boat) di nuovo nei ruoli di Darcy Lewis e Agent Jimmy Woo. New entry, Kathryn Hahn (Transparent) e Teyonah Parris (Survivor’s Remorse) nei panni di alcuni vicini “rumorosi”. Sarà presente anche il personaggio di Monica Rambeau (già vista in Captain Marvel) stavolta in una versione adulta. La serie è attesa nel corso del 2020.

Chiude il teaser trailer, Loki, con Tom Hiddleston di nuovo nel ruolo del dio degli inganni. La trama prende il via dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Durante il viaggio nel tempo per recuperare le Gemme dell’Infinito, i Vendicatori si scontrano con alcune versione passate di loro stessi; tra loro c’è il Loki di The Avengers, che approfitta di un momento di caos per rubare il Tesseract (contenente la gemma dello spazio) e fuggire in un’altra timeline alternativa. È in questo contesto che ritroveremo il fratellastro di Thor, che secondo alcuni rumorus, sarà intento ad alterare alcuni eventi storici a suo piacimento. Nel cast della serie ci sarà anche Owen Wilson. Loki arriverà sulla piattaforma nel 2021.

Disney+ sarà invece attivo in Italia dal 24 marzo.