Grande Fratello Vip 2020 scava nel passato di Antonio Zequila con Eva Robin’s: chi sarà eliminato? Anticipazioni 3 febbraio

Il Grande Fratello Vip 2020 va in onda tra poco su Canale5 per le prime delle due puntate previste per questa settimana e il tema scottante sarà legato ad Antonio Zequila. L’attore e opinionista in queste settimane non ha fatto altro che elencare le sue conquiste parlando di donne bellissime e di modelle ma qualcuno fuori dalla casa ha ipotizzato che possa esserci altro nel profondo, qualcosa che lui non ha ancora rivelato rimanendo in superficie. La sua ex Simona Tagli ha parlato di uomini che lo hanno corteggiato, compreso un noto cantante, e la stessa Eva Robin’s ha parlato di una loro liason.

Proprio quest’ultima entrerà in casa questa sera al Grande Fratello Vip 2020 per rivelare e ricordare ad Antonio Zequila che lei ricorda bene quello che è successo tra loro tanto da averne parlato a Live Non è la d’Urso dicendo alla conduttrice: “C’è stato uno strusciamento… glielo ricorderemo”. Proprio poco fa la produzione ha annunciato che questa sera Eva Robin’s sarà in casa per incontrare Antonio Zequila ricordando il loro incontro e quell’avvicinamento sospetto nel suo appartamentino, l’attore ricorderà tutto questo come ricordava l’incontro con Valeria Marini oppure no?

Scheletri nell’armadio nel passato dei nostri Vip? Lo scopriremo questa sera con l'ingresso in Casa di Eva Robin’s… 😏⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/QyfdSc2zb4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

Messo da parte Antonio Zequila si tornerà a parlare di Serena Enardu e Pago. La sarda ex tronista è entrata nella casa causando un vero e proprio terremoto e indignando il pubblico che si era già espresso sul suo arrivo nel programma con un televoto. In questi giorni i due hanno avuto modo di essere molto vicini e addirittura intimi, con tanto di capannina che tutti hanno criticato, ma Pago non sembra poi così felice di stare con lei. Come finirà tra loro? Serena uscirà dopo questa settimana di polemiche?

Anche Rita Rusic entrerà nella casa per un confronto importante che, molto probabilmente, la vedrà contrapposta ad Adriana Volpe dopo la loro ultima lite. La produttrice è convinta che la conduttrice sia alla sua ultima spiaggia e per questo è un po’ invidiosa del fatto che proprio a lei siano state dedicate copertine e ospitate prima dell’inizio del reality. Cos’altro si dovranno dire le due?

Vi aspetta una puntata ESPLOSIVA.. 💣

L’appuntamento è questa sera su #Canale5 e live su @MediasetPlay! pic.twitter.com/KtAjcTDmga — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

Sullo sfondo rimangono i nominati. Al televoto ci sono Patrick, super favorito dal pubblico, Carlotta Maggiorana, che ha chiesto al pubblico di uscire perché ormai stanca del programma, ma anche Barbara Alberti (a rischio anche nei giorni scorsi salvo poi salvarsi per il suo malore) e Michele Cucuzza. Chi uscirà tra loro? Non mancheranno le nomination così come il racconto di quello che è successo in settimana tra giochi, feste e il discorsetto di Clizia un po’ frenata nei confronti di Paolo Ciavarro dopo l’ingresso di Eleonora Giorgi. Scopriremo questa sera cos’altro succederà.