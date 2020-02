Effetto Coronavirus sullo Xiaomi Mi 10: condizionata la presentazione?

In Cina il Coronavirus sta mettendo a dura prova l’economia locale, condizionando non poco anche le aziende produttrici di beni di consumo. La cosa dovrebbe riguardare anche lo Xiaomi Mi 10, che sappiamo sarà presentato il prossimo 11 febbraio, con qualche difficoltà. L’evento, infatti, dovrebbe svolgersi solo in modalità online, e quindi in live streaming: non ci sarà, almeno stando a quanto traspare fino a questo momento, alcuna presentazione fisica per scongiurare il rischio di un contagio più profondo (sappiamo che i luoghi chiusi ed affollati possono essere motivo di ulteriore diffusione del Coronavirus, e quindi questa potrebbe essere una precauzione da dover prendere per evitare peggiori conseguenze).

Come riportato da ‘gizchina.it‘, sarebbe dello stesso avviso Lou Yuzhou, CEO di Black Shark, produttore di smartphone votati al gaming, che si è espresso in termini piuttosto esaustivi circa la possibilità di ottimizzare al meglio eventuali conferenze stampa online. Non abbiamo ancora la certezza che lo Xiaomi Mi 10 venga presentato esclusivamente online, ma le percentuali che le cose vadano in questa maniera crescono ogni minuto di più (le parole del primo dirigente di Black Shark ci sono parse più che eloquenti).

Del resto, perché mettere al rischio la salute di dipendenti ed addetti stampa per un evento di presentazione che può tranquillamente tenersi anche in modalità online, risparmiando anche i soldi dell’affitto di uno spazio apposito dove tenere l’evento fisico? L’avrà pensata così il produttore cinese, che intende comunque puntare forte sullo Xiaomi Mi 10, in presentazione nella stessa giornata dei Samsung Galaxy S20 e dello Z Flip. Non teme rivali l’OEM cinese, visto soprattutto quel che aspetta i futuri proprietari dello Xiaomi Mi 10 Pro, decisamente un passo in avanti per quanto riguarda la forza bruta (non ce n’è davvero per nessuno, ve lo possiamo assicurare).