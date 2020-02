Dragon Ball Z Kakarot pronto ai DLC? Rumor su espansione Super

È disponibile sul mercato soltanto da una manciata di settimane, ma Dragon Ball Z Kakarot ha già praticamente conquistato i cuori dei videogiocatori. Il nuovo titolo dedicato al franchise dei combattenti Saiyan sembrerebbe aver fatto proprio centro. Dopo numerose produzioni di stampo picchiaduro, la deriva ruolistica operata da CyberConnect2 rappresenta una boccata d’aria fresca tanto sotto il profilo narrativo quanto sotto quello del gameplay.

Tante sono state le opportunità che Bandai Namco non si è lasciata sfuggire proprio sotto quest’ultimo punto di vista. Tutte presenti in Dragon Ball Z Kakarot le più importanti linee narrative della Saga Z, vera manna dal cielo per coloro che hanno amato l’anime ma anche per i videogiocatori neofiti che vogliono avvicinarsi al mondo di Akira Toriyama.

Ma anche un titolo come quello di CyberConnect2 ha dovuto mettere un freno alla propria esuberanza produttiva. Sono quindi state operate delle scelte su quali contenuti includere nel gioco finale e quali invece mettere da parte, in via definitiva o provvisoria.

Dragon Ball Z Kakarot pronto a diventare… Super?

E proprio tra i contenuti che il team di sviluppo ha deciso di non coinvolgere in Dragon Ball Z Kakarot troviamo la nuova saga Super. Approdata sugli schermi da poco più di due anni, quest’ultima ha senza dubbio ridestato l’attenzione dei fan dell’anime, che hanno potuto in questo modo soddisfare la propria personalissima voglia di novità.

Non è chiaramente un no categorico quello di CyberConnect2 e Bandai Namco a Dragon Ball Super, anzi. Proprio nelle ultime ore stanno rimbalzando prepotentemente in rete indiscrezioni che vorrebbero la saga in questione come pronta ad arricchire, nel prossimo futuro, l’offerta narrativa del gioco originale. I datamine hanno infatti evidenziato tra i file del gioco la presenza di due nomi provenienti dall’universo di Super, Beerus e Whis, che potrebbero quindi molto presto debuttare in Dragon Ball Z Kakarot.

Non esistono conferme ufficiali da parte degli addetti ai lavori, che allo stato attuale si godono il successo riscosso dal titolo in queste prime settimane di vita. Per tutti i piani futuri bisognerà quindi pazientare un cenno da parte di Bandai Namco, prima di poter dare ufficialmente libero sfogo alla gioia.

