Concerti di Bugo nel 2020, info e biglietti in prevendita

La stagione dei concerti di Bugo per il 2020 inizierà ufficialmente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

Bugo, al secolo Cristian Bugatti, da domani 4 febbraio sarà all’Ariston in compagnia dell’amico e collega Morgan per presentare il brano inedito Sincero e partecipare alla kermesse sanremese dopo una promessa a lunga scadenza.

C’è di più: Bugo sta per pubblicare il nuovo album di inediti a due anni di distanza da RockBugo (2018) e a questo giro farà qualcosa di diverso. Cristian Bugatti sarà il titolo del nuovo disco in uscita il 7 febbraio con la Mescal e sarà un’occasione, come lui stesso racconta, per svelare più cose della sua persona e non a caso il titolo dell’album porta proprio il suo nome di battesimo.

La sua amicizia con Morgan, alla base della partecipazione al Festival di Sanremo, nasce nel 2002 nel backstage di un festival rock. La stima reciproca li porta a pianificare una partecipazione a Sanremo nel 2020 e la promessa, quest’anno, viene mantenuta. Sincero sarà un brano sull’amicizia e sulla società, dal forte taglio ironico e dall’inevitabile senso critico. Il testo, tra l’altro, è stato scritto – come i due artisti raccontano – circa 13 anni fa e ogni anno i due cantautori si sono sentiti per confermare la promessa da mantenere.

Bugo è un cantautore eccentrico e artisticamente libero e geniale. Si è imposto sulla scena negli anni 2000 dal primo album La Prima Gratta (2000) al quale è seguito Sentimento Westernato (2001), dopo un percorso che negli anni Novanta lo ha visto impegnato in formazioni rock e grunge sull’onda della rivoluzione musicale arrivata da Seattle.

Il suo approdo al grande pubblico arriva intorno al 2001 quando viene invitato da Enrico Silvestrin al programma televisivo Supersonic in onda su MTV. Da quel momento l’arte di Bugo viene sdoganata e diventa un punto di rottura tra il classico e il nuovo cantautorato, e con il nuovo disco Cristian Bugatti un nuovo ticket viene aggiunto alla sua eccellente carriera solista.

Tra le nove tracce vi saranno due featuring: uno con Morgan per il brano Sincero in gara a Sanremo e uno con Ermal Meta per il brano Mi Manca. Un mese dopo l’uscita del disco partirà la nuova stagione di concerti di Bugo che in scaletta includeranno, oltre ai classici del suo repertorio, anche i nuovi brani:

5 marzo Hiroshima Mon Amour – Torino

6 marzo Capitol – Pordenone

20 marzo Serraglio – Milano € 17,25

26 marzo Largo Venue – Roma

27 marzo Estragon Club – Bologna

31 marzo Teatro Cristallo – Bolzano (in acustico)

4 aprile The Cage – Livorno

I biglietti in prevendita per i concerti di Bugo del 2020 saranno disponibili nelle prossime ore.

Potremo ascoltare il brano Sincero di Bugo e Morgan a partire da domani 4 febbraio, data d’inizio del Festival di Sanremo 2020. Nella serata delle cover di giovedì 6 febbraio i due cantautori eseguiranno Canzone Per Te di Sergio Endrigo.

Ironicamente i due artisti definiscono il loro pezzo in gara una canzone intelligentissima e audace. Morgan non è nuovo al Festival di Sanremo ma quest’anno partecipa per la prima volta come solista. Per Bugo, invece, è la prima volta in assoluto all’Ariston.

Le date dei concerti di Bugo sono in continuo aggiornamento.