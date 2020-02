Ancora non si vedono Marcopolo e Alice TV? Guida definitiva per decoder SKY e digitale terrestre

Per non pochi telespettatori ancora non si vedono Marcopolo e Alice TV. pure ad inizio febbraio. L’impostazione di nuove frequenze dei due canali avvenuta ad inizio gennaio ha significato per molti non poter seguire più le trasmissioni delle due emittenti. Dopo aver fornito la lista di tutti i nuovi canali attraverso i quali godere comunque delle due reti, ecco una pratica guida per un ritorno alla normalità ed in più un indirizzo mail al quale chiedere assistenza in caso di problemi, cosi come indicato sul sito Alice.

Cosa fare se non si vede ancora Marcopolo

Il nuovo canale Marcopolo, dopo il cambio delle frequenz, è il 222, per il digitale terrestre in tutta Italia. La stessa rete è naturalmente visibile anche su Sky e la posizione esatta da ricercare con il telecomando è la 5222.

Per accedere ai programmi di Marcopolo in chiaro del digitale terrestre tramite il decoder Sky sarà necessario, come sempre, possedere la Sky Digital Key o un decoder Sky MySky/HD o Sky Q). Nel caso di mancata visualizzazione del canale 5222, si dovrà procedere ad una nuova sintonizzazione: tutti i passi specifici sono presenti in questa guida ufficiale del canale satellitare.

Nel caso in cui non si abbia a disposizione un decoder Sky ma il semplice digitale terrestre e al canale 222 non sia presente proprio Marcopolo TV, sarà necessario invece risintornizzare il proprio dispositivo seguendo la specifica guida ufficiale del proprio apparecchio. In caso di problemi persistenti, anche dopo quest’ultima operazione, ecco un indirizzo mail al quale fare richiesta di assistenza: servizioutenti@almamail.tv.

Cosa fare se non si vede ancora Alice

Così come Marcopolo, anche Alice TV non è ancora visibile a molti dopo il cambio frequenza di inizio gennaio. Il nuovo canale di riferimento è il 221 per quanto riguarda il digitale terrestre “semplice” e il 5221 per chi vuole guardare la rete attraverso il decoder Sky.

Come già chiarito prima, proprio chi vuole guardare Alice via Sky dovrà possedere una Sky Digital Key o un decoder Sky un decider MySky/HD. La risintonizzazione dei canali può avvenire seguendo le indicazioni ufficiali presenti nella guida già segnalata. La stessa operazione dei televisori con il digitale terrestre standard invece (non Sky) avverrà invece sempre seguendo le modalità specifiche del proprio apparecchio in uso.

La mail di assistenza per problemi di visualizzazione di Alice Tv così come nel caso di Marcopolo resta quella già segnalata ossia cedaservizioutenti@almamail.tv. Inviando una richiesta di aiuto, un team di operatore dovrebbe visionare le domande e i dubbi degli utenti, si spera, per una più veloce risposta.

Non si vedono Marcopolo e Alice ma si possono ascoltatare

Impossibile non dare spazio, in questo approfondimento pure ad un’anomalia molto diffusa per chi non riesce a vedere appunto Marcopolo e Alice TV. Sono giunte alla nostra redazione numerose testimonianze che fanno riferimento, pure, alla possibilità di ascoltare le reti in questione ma di fatto visualizzare uno schermo nero visitando i canali su riportati.

In riferimento al problema appena riportato, la difficoltà maggiore si registra per i possessori di un televisore non HD. Al contrario, chi ha un apparecchio più recente riuscirebbe a visualizzare appunto i canali. ad ogni modo, dalla pagina Facebook delle due emittenti, è stato più volte comunicato che sono ancora in corso dei lavori per rendere visibili a tutti le reti in questione e si potrebbe dunque assistere ad un ritorno alla normalità in poco tempo.