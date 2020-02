Videogiochi in uscita a febbraio 2020: i migliori su PS4, Xbox One, Switch e PC

Dopo i tanti rinvii primaverili, ora sono i videogiochi in uscita a febbraio 2020 a tenere banco per tutti gli appassionati dell’universo in pixel e poligoni. In vista di una stagione incandescente, che porterà con sé preannunciati capolavori del calibro di Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077, il remake di Resident Evil 3 e The Last of Us Part 2, il mese appena iniziato porta comunque con sé una buona dose di produzioni interessanti, distribuite su un po’ tutte le piattaforme attualmente in commercio, dal PC a PlayStation 4, passando per Xbox One e Nintendo Switch. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire tutte le release di febbraio, andando a focalizzarci in particolare su quelle più promettenti che potrebbero tentare il vostro cuore – e portafogli!

I giochi PS4 in uscita a febbraio

Ad aprire le danze dei videogiochi in uscita a febbraio è PS4, regina di settore grazie a vendite massicce che sarà sostituita a fine anno dalla già chiacchieratissima PS5 – di cui conosciamo solo il logo e alcune delle caratteristiche tecniche principali. Il 4 febbraio uscirà infatti Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame, racing game confezionato dalla software house italiana Milestone e che si arricchisce tra le altre cose anche con una modalità Carriera particolarmente curata e profonda, con cui entrare a far parte di uno dei team ufficiali dell’attuale stagione del campionato mondiale di Supercross. Lo stesso giorno sarà la volata pure di Zombie Army 4 Dead War, quarta incarnazione della serie survival horror nata da una costola dello sparacchino Sniper Elite, e di The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, gioco di ruolo strategico che fa da tie-in al film fantasy diretto da Jim Henson, The Dark Crystal.

Facendo un salto al 13 febbraio, il monolite di Sony andrà ad abbracciare il lancio ufficiale di Azur Lane: Crosswave, sparatutto a scorrimento laterale ambientato nello stesso universo dell’omonima serie anime. Il 14 febbraio, poi, sarà Street Fighter 5 Champion Edition a riportare gli utenti PlayStation 4 nelle arene del picchiaduro targato Capcom. Questa nuova riedizione include tutti i DLC già pubblicati dal lancio del gioco, ad eccezione dei costumi Fighting Chance, degli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e dei contenuti legati al Capcom Pro Tour. Sempre a San Valentino, e dopo essersi fatto strada su PC e Google Stadia, uscirà anche Darksiders Genesis, spin-off dell’amatissima saga action adventure che in questo caso riprende visuale e meccaniche care a Diablo. Ancora, i ragazzi di Koei Tecmo hanno fissato al 14 il lancio di Warriors Orochi 4 Ultimate, mentre Media Molecule quello di Dreams, nuova IP sfornata dagli autori di LittleBigPlanet e Tearaway rimasta a lungo in Accesso Anticipato.

Street Fighter V CHAMPION Ed. - PlayStation 4

11 nuovi sfidanti (incluso Gill) sono stati aggiunti al gioco

Two Point Hospital - PlayStation 4

Diagnostica malattie, costruisci stanze giuste, Assumi lo staff e...

Il 18 febbraio, l’uscita di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle celebrerà i due intramontabili capolavori di Platinum Games con altrettante riedizioni – incluse in un unico pacchetto -, mentre Crytek ci offre la versione finale del suo Hunt Showdown, uno sparatutto cooperativo intriso di elementi survival horror. E se è vero che il popolo geek è in attesa di mettere le mani sul già annunciato Wasteland 3, gli autori di InXile Entertainment hanno ben pensato di riscaldare gli animi con Wasteland Remastered – sugli scaffali dal 25 febbraio -, rifacimento con grafica più curata e in alta definizione del capitolo originale, che ci vede vivere vivere, pad alla mano, nei panni dei sopravvissuti alla catastrofe nucleare globale causata dalla guerra tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Sempre giorno 25, segnaliamo il debutto di Two Point Hospital, che raccoglie l’eredità spirituale dell’indimenticabile Theme Hospital, per un’esperienza strategica in cui non mancherà di certo del sano black humor. Chiudono poi la “mesata” videoludica sui lidi PlayStation Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Infliction, Ark Genesis Part One, One Punch Man A Hero Nobody Knows e Romance of the Three Kingdoms XIV, tutti previsti tra il 25 e il 28 del mese.

Videogiochi in uscita a febbraio su Xbox One e PC

Passando alla concorrenza Microsoft, andiamo adesso a scoprire quali sono i videogiochi in uscita a febbraio del 2020 su PC e Xbox One. Se il 4 del mese Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame contagerà la console americana e i nostri personal computer con intense competizioni su due ruote sia in singolo che online, Zombie Army 4 Dead War lo farà a colpi di tensione, proiettili e famelici non morti. Seguito poi dallo strategico The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, che ci permetterà di prendere il controllo di diverse unità e di muoverle all’interno di un’ambientazione strutturata in una griglia tattica, con ogni personaggio a sfoggiare colpi e abilità peculiari. Solo i PC saranno invece interessati dalle release di KUNAI (6 febbraio), action platform a scorrimento e in pixel art, Azur Lane: Crosswave (13 febbraio) e Street Fighter 5 Champion Edition (14 febbraio).

Con Darksiers Genesis ad approdare anche su Xbox One il giorno di San Valentino, Koei Tecmo sceglie invece per il suo Warriors Orochi 4 Ultimate la via del multipiattaforma, mettendo in scena un action ruolistico dal retrogusto decisamente orientale. Spostandoci poi al 18 febbraio 2020, su Xbox One potremo finalmente acquistare Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle e Hunt Shodown, mentre il 25 anche Microsoft abbraccerà Wasteland Remastered e soprattutto Kingdom Hearts 3 ReMind, grande DLC narrativo per le avventure di Sora, Paperino e Pippo che ha già fatto discutere i fan per i suoi discutibili finali segreti. Giorno 28 sarà poi la volta di One Punch Man A Hero Nobody Knows e Romance of the Three Kingdoms XIV, quest’ultimo solo per PC.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Xboxone - Xbox One

Crea una squadra composta dai tuoi eroi e cattivi preferiti, sviluppa...

I giochi Nintendo Switch di febbraio

Anche l’ibrida Nintendo Switch – e la versione portatile Lite – dirà la sua per quanto riguarda i videogiochi in uscita a febbraio 2020. Si parte il 4 del mese con il tie-in strategico The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, a cui si accompagna il corsistico nostrano Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame, seguito – il 6 febbraio – da KUNAI e il 7 da The Turing Test, che ci mette nei panni di Ava Turing, un’ingegnere dell’Agenzia Spaziale Internazionale chiamata a scoprire cosa sta accadendo ai suoi colleghi in una base di ricerca su Europa, satellite di Giove.

Metro Redux - Nintendo Switch

Affronta gli orrori dell'apocalisse russa ed equipaggiati con maschere...

A partire dal 14 febbraio, anche gli utenti Switch potranno poi giocare a Darksiders Genesis e a Warriors Orochi 4 Ultimate, mentre il 20 sarà il grande giorno di Devil May Cry 3 Special Edition a marchio Capcom. Si tratta delle riedizione in alta definizione dell’indiavolato action game del 2006, che permette di affrontare l’avventura anche nei panni di Vergil, il fratello di Dante, e di avere a disposizione tutti i contenuti e le migliorie viste già su PS4 e Xbox One all’interno della Devil May Cry HD Collection. Abbiamo poi, tra il 25 e il 28 febbraio, Two Point Hospital, Samurai Shodown, Infliction, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Soul Axiom Rebooted, Rune Factory 4 Special e il recentemente annunciato Metro Redux, che include i primi due capitoli dello sparatutto post apocalittico in un unico pacchetto.