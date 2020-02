Tutto su Gianna Nannini a Sanremo 2020, dal nuovo album al lungo tour

Il ritorno di Gianna Nannini a Sanremo 2020 finalmente trova conferma, dopo giorni di indiscrezioni che avevano anticipato la sua calata sulle tavole del Teatro Ariston, il 7 febbraio. La rocker senese sarà quindi una delle protagoniste della prossima edizione della manifestazione che prenderà il via dal 4 febbraio.

Reduce dal rilascio del nuovo album, La Differenza, Gianna Nannini si prepara ora a uno degli eventi più importanti della sua carriera e che terrà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 30 maggio 2020. Lo spettacolo si baserà sulla presentazione delle nuove sonorità che l’artista ha indagato in questi mesi di lavoro per il nuovo album che ha condotto in America.

Chi è Gianna Nannini

Gianna Nannini nasce a Siena il 14 giugno 1954. Avuti i primi contatti con la musica con le lezioni di pianoforte a Lucca, prende parte al suo primo festival musicale a Montecarlo, dove ottiene il 4° posto. Inizia quindi a dedicarsi alla carriera da musicista trasferendosi a Milano. In questo periodo, comincia a esibirsi in alcuni importanti locali della città.

Dopo essersi presentata ad alcune case discografiche, incontra Claudio Fabi e Mara Maionchi che credono nel suo talento molto particolare. Viene quindi scritturata come voce femminile di Flora Fauna Cemento con i quali scrive e incide il lato B del 45 giri Congresso Di Filosofia. Nel 1974, partecipa a Un Disco Per L’Estate.

Nel 1976 esce il primo album, Gianna Nannini, rilasciato su etichetta Ricordi. I testi e la musica sono completamente della rocker senese, dai quali emerge una forte componente femminista. Pubblica poi Un radura…, per il quale collabora con la PFM per tre brani della tracklist.

Il primo successo discografico, e il primo riscontro internazionale, arriva nel 1979 con il rilascio di America dell’album California, con la produzione di Michelangelo Romano. Roberto Cacciapaglia la affianca nel 1981 per l’uscita di G.N., mentre il singolo Vieni Ragazzo le apre le porte del Festivalbar dello stesso anno.

Appena un anno dopo arriva l’album Latin Lover, che precede il boom di Puzzle nel 1984, che contiene Fotoromanza. Il videoclip che l’accompagna conta sulla regia di Michelangelo Antonioni. Il 1986 è invece l’anno di Profumo, che contiene la hit Bello E Impossibile. Nel 1988 pubblica Malafemmina.

Il 1989 è l’anno dell’incisione di Un’Estate Italiana, che diventa la colonna sonora ufficiale dei Mondiali di Calcio di Italia ’90. Nello stesso anno, esce Scandalo, con la quale sigla la collaborazione con Dave M. Alle dei The Cure, ama anche con Piero Pelù e Roberto Vecchioni. Nel 1993 pubblica X Forza E X Amore, che contiene la hit Radio Baccano. Un anno dopo, si laurea in Lettere all’Università di Siena.

Meravigliosa Creatura – e Dispetto – arriva nel 1995. Tra i collaboratori del disco compare anche Francesco De Gregori. Un anno dopo, nel 1996, esce Cuore quindi il videoclip di Un Giorno Disumano, poi sottoposto a censura.

Il 2002 è l’anno di Aria, al quale collabora Isabella Santacroce sul fronte dei testi. Nel 2004 rilascia Perle e il singolo di punta, Amandoti. Nonostante il buon successo degli ultimi album, è nel 2006 che Gianna Nannini torna in vetta alle classifiche con Grazie, album che contiene il grande successo Sei Nell’Anima. Dal disco estrae anche Io e la title track, Grazie. Nel 2007 pubblica GiannaBest, dal quale estrae Suicidio D’Amore, Pazienza e Mosca Cieca.

Arriva GiannaDream nel 2009 dal quale estrae Attimo e Maledetto Ciao. In radio anche Sogno, che diventa la colonna sonora del film Viola Di Mare di Valeria Solarino. Salvami, il quarto singolo, è portato in duetto con Giorgia.

Ogni Tanto traina l’uscita di Io E Te, che pubblica dopo la nascita di sua figlia Penelope, avuta a Milano il 26 novembre 2010. Dal disco, estrae Ti Voglio Tanto Bene e Perfetto. L’album è stato rilasciato anche in una versione estesa, quella che contiene l’inedito Mai Per Amore.

Negli anni successivi si occupa della sua bambina ma anche della realizzazione di un nuovo album, Inno, che anticipa con il rilascio del singolo La Fine Del Mondo. Dal disco sono estratti anche Nostrastoria, quindi Indimenticabile, Scegli Me e In The Rain, oltre alla title track Inno.

Con Hitalia sperimenta e si mette in gioco interpretando i grandi brani della tradizione italiana, come Lontano Dagli Occhi di Sergio Endrigo. Nel 2015, torna a Sanremo come super ospite di Carlo Conti dove interpreta L’Immensità di Don Backy e Sei Nell’Anima. Nello stesso anno, esce la raccolta Hitstory.

Fenomenale anticipa il nuovo album Amore Gigante, che rilascia nel 2017. Dal disco rilascia Cinema, quindi Amore Gigante. Nel 2018, collabora con Enrico Nigiotti per il singolo Complici, che il cantautore livornese inserisce nel suo album Cenerentola.

Gianna Nannini al Festival di Sanremo

Gianna Nannini è stata super ospite del Festival di Sanremo nel 2007, quindi nel 2015 e nel 2018, per la prima edizione condotta da Claudio Baglioni.

Prossimi progetti

L’artista senese sarà in tour allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 maggio 2020 e successivamente in alcuni dei maggiori palasport italiani. La musica di La Differenza sarà anche portata in tour in Europa. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.