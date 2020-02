Suburra 3 in onda in autunno, Alessandro Borghi annuncia la fine delle riprese?

Suburra 3 in onda in autunno. Questa è, al momento, l’unica certezza che abbiamo riguardo la messa in onda dei nuovi episodi della serie Netflix. Secondo le ultime novità l’ultimo capitolo della prima serie italiana targata dalla piattaforma dovrebbe essere programmato proprio per dopo l’estate e questo significa che i fan dovranno attendere ancora un bel po’ per capire come andrà a finire, un parto o quasi insomma. Ma se così non fosse?

Siamo sicuri che Suburra 3 non sarà sprecata nei mesi estivi ma se la programmazione fosse anticipata alla primavera? Al momento non si capisce bene a che punto siano le riprese anche se l’annuncio ufficiale di fine produzione dovrebbe arrivare a giorni. Proprio nelle scorse ore a stuzzicare un po’ i fan è stato Alessandro Borghi, Aureliano nella serie.

L’attore ha usato le storie su Instagram per pubblicare una sua foto in notturna al grido di “Fine lavorazione”. Non si capisce bene se si tratta dell’annuncio ufficiale della fine delle riprese, almeno per quello che lo riguardano, di Suburra 3, se si tratta di un altro progetto o, addirittura, di una semplice battuta fatta con gli amici, fatto sta che tanto è bastato per mettere in subbuglio i fan. Le riprese sono finite? Dovremo attendere il primo teaser dopo la lavorazione di questi primi episodi?

Al momento non è dato saperlo ma è facile pensare che se fosse confermata la messa in onda in autunno è ancora presto per vedere un trailer o un teaser. Niente però vieta a Netflix di fare contenti i fan pubblicando le prime foto scattate sul set. Non ci rimanere che attendere il prossimo post di uno dei protagonisti per capire cosa aspettarci e cosa no in queste ultime settimane invernali.

In Suburra 3 assisteremo alla lotta finale per il dominio di Ostia e non solo. Adesso il terreno di gioco potrebbe diventare Roma stessa e i loschi affari che da sempre tiene in mano il Samurai soprattutto dopo il tradimento del suo pupillo Adriano che nel finale della seconda stagione abbiamo visto insieme ad Aureliano e Spadino. Ciliegina sulla torta sarà il ritorno di Manfredi Anacleti che rovinerà i piani di suo fratello.