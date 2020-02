Si fanno vedere su Amazon i OnePlus 8: uscita ormai vicina?

Un primo segno dell’arrivo dei nuovi OnePlus 8 arriva da Amazon: il tweet da poco pubblicato da Mukul Sharma appare chiaro. Basti sapere che in alcuni mercati l’e-commerce di Jeff Bezos risulta essere partner commerciale esclusivo per il produttore cinese, cosa che in determinati territorio consentirà agli utenti interessati di acquistare i dispositivi solo su Amazon.

La piattaforma di commercio elettronico di Seattle potrebbe confermarsi partner esclusivo del produttore cinese, in alcuni mercati prestabiliti, anche per la vendita dei nuovi OnePlus 8, tant’è che in una comunicazione pervenuta agli iscritti del programma di affiliazione, l’azienda avrebbe fatto sapere che i dispositivi sarebbero stati associati ad una pratica di remunerazione delle vendite differente (potrebbe anche essere successo per errore, ancora non lo sappiamo). Non è tanto l’annuncio in sé ad attirare la nostra attenzione, bensì quanto la comunicazione svela sull’ormai prossimo lancio del top di gamma 2020 di casa OnePlus.

Una cosa è certa: i OnePlus 8 non sono poi così lontani, soprattutto perché, se vorranno degnamente tenere testa ai Samsung Galaxy S20 e Huawei P40, non c’è tempo da perdere. Vi ricordiamo che quest’anno la serie si comporrà anche del OnePlus 8 Lite, versione economica del trio che dovrebbe offrirsi ad un prezzo ultra-competitivo, addirittura inferiore a quello, solitamente già abbordabile, proposto agli altri esponenti della gamma (del resto stiamo parlando di dispositivi che si presentano al pubblico come flagship killer proprio in virtù dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che li contraddistingue). Quest’anno l’azienda di proprietà di BBK Electronics ha proprio intenzione di non lasciare niente al caso, e di stupire il pubblico più di quanto non abbia già fatto negli ultimi anni, mantenendosi sempre ad alti livelli come produttore di smartphone. Siete d’accordo con noi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.