Patch correttiva EMUI 10 sul Huawei P30 Pro? Nulla all’orizzonte

L’interfaccia EMUI 10 è giunta oramai da tempo sui Huawei P30 Pro (e naturalmente anche sul fratello minore Huawei P30). L’esperienza utente dell’ultimo aggiornamento non può però dirsi idilliaca proprio per tutti. Sono stati in effetti raccolti alcuni feedback degli utenti che si riferirebbero a piccoli e grandi bug causati dall’ultimo pacchetto software. Di qui la necessità di comprendere se sia in corso lo sviluppo di una patch correttiva e comunque migliorativa.

Sebbene le notifiche relative proprio ad EMUi 10 siano giunte in Italia, almeno per i primi beta teste, nel mese di novembre, l’aggiornamento definito e globale per tutti gli esemplari dell’attuale top di gamma, è partito lo scorso 15 gennaio. Da allora i download del pacchetto corposo si sono intensificate ed è dunque per questo motivo che solo ora la segnalazione di eventuali bug si sta facendo particolarmente intensa. Una testimonianza su tutte è stata raccolta sul profilo ufficiale Twitter di Huawei Mobile Italia e risulta essere significativa pure per il riscontro diretto della divisione italiana. Quest’ultimo, purtroppo, non lascia presagire nulla di buono.

Ciao @brook1285,

mi dispiace dell'inconveniente che stai riscontrando. non ci sono informazioni riguardo un eventuale patch di aggiornamento.

Ti consiglio di attendere ulteriori informazioni presso il nostro sito.

Ti auguro una buona giornata. — Huawei Mobile Italia (@HuaweiMobileIT) January 31, 2020

Chi ha un Huawei P30 Pro in particolare e in queste settimane sta sperimentando più di qualche anomalia, proprio dopo l’aggiornamento EMUI 10, dovrà rassegnarsi a non ricevere una patch correttiva nell’immediato. In effetti è la divisione italiana del brand a chiarire proprio che non è previsto alcun rilascio di un firmware integrativo: almeno per il momento, ma non è affatto detto che un nuovo firmware non possa giungere più in là proprio con il prosieguo di febbraio.

Quanto affermato nel cinguettio presente in questo articolo vale per il P30 Pro e di fatti pure per il Huawei P30. Eventuali patch risolutive giungeranno di certo a braccetto. Fino a questo momento, le segnalazioni pure raccolte in redazione sulle anomalie del telefono con a bordo il nuovo aggiornamento, riguardano il calo repentino della percentuale di carica della batteria del telefono, qualche chiusura forzata di app che va in blocco e la non ricezione di notifiche da parte di app di messaggistica come WhatsApp.