Bafta 2020, trionfa Sam Mendes con 1917, migliori attori Phoenix e Zellweger

Il trionfatore dei Bafta 2020 è 1917 di Sam Mendes, miglior film e 7 statuette su 9 nomination complessive. Questo è il responso della 73esima edizione degli EE British Academy Film Awards 2020, più comunemente detti appunto Bafta, l’equivalente britannico degli Oscar, assegnati annualmente dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) al meglio della produzione cinematografica principalmente in lingua inglese.

La cerimonia si è svolta stasera alla Royal Albert Hall di Londra, presentata per la prima volta dal popolare conduttore televisivo e comico irlandese Graham Norton, in una serata che ha visto anche, nel ricco parterre di star, la presenza, come in altre edizioni del premio, del principe William e di Kate Middleton.

A warm welcome to Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge, who have arrived on the red carpet for the #EEBAFTAs @KensingtonRoyal pic.twitter.com/BEPSB4i4Pm — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020 L’arrivo sul red carpet del principe William e Kate Middleton

Visti i numeri di partenza, Joker 11 nomination, 10 The Irishman e C‘Era Una Volta… A Hollywood, 9 a 1917, il film bellico diretto dal britannico Sam Mendes sulla carta sembrava solo uno tra i principali favoriti per le statuette più importanti. Ma i risultati di quasi tutti i premi maggiori dell’ultimo mese parlavano chiaro: 1917 aveva già vinto come miglior film drammatico e miglior regia ai Golden Globes, regia ai Critics’ Choice Award, e pure Pga e Dga Awards, i premi del sindacato produttori e registi. Insomma, attori a parte tutte le altre categorie, e più che mai quelle tecniche, vedevano in pole position questo film che, girato come un unico piano sequenza di due ore, è prima di ogni altra cosa uno straordinario virtuosismo tecnico.

Alla fine tutto è andato secondo copione. Ai Bafta 2020 1917 ha portato a casa miglior film e film britannico, regia e tante categorie tecniche, dal prodigioso direttore della fotografia Roger Deakins alla complessa scenografia di Dennis Gassner e Lee Sandales. Si è difeso Joker, che ha racimolato 3 statuette, cast, colonna sonora e il prevedibile migliore attore Joaquin Phoenix.

La conferenza stampa di Sam Mendes, il trionfatore dei Bafta 2020

Il capitolo relativo agli attori ha seguito i pronostici più scontati, un quartetto ormai consolidato, lo stesso dei Sag Awards e, molto probabilmente, anche dei prossimi Oscar. Accanto a Phoenix infatti trionfano Renée Zellweger come migliore attrice per Judy – oltretutto nel biopic si racconta una tarda tournée londinese della grande Judy Garland -, mentre i non protagonisti sono ancora una volta Laura Dern per Storia Di Un Matrimonio e Brad Pitt per l’unica statuetta di C’Era Una Volta… a Hollywood.

Parasite ottiene due premi nelle categorie per le quali partiva favorito, ossia miglior film non in lingua inglese e miglior sceneggiatura originale. Agli altri film sono restate le briciole, dalla sceneggiatura non originale a Taika Waititi per Jojo Rabbit al montaggio per Le Mans ’66, scelta anche questa piuttosto scontata. Il grande sconfitto è The Irishman di Martin Scorsese, lasciato completamente a secco. E con lui, coinvolto nel generale insuccesso è Netflix, che ottiene davvero pochissimi premi, Laura Dern e il film d’animazione Klaus, che ha avuto la meglio su Toy Story 4, questo sì uno dei rarissimi responsi inattesi di una serata avara di sorprese.

Tra due giorni si chiudono le votazioni per i premi Oscar che si svolgeranno tra una settimana esatta, domenica 9 febbraio. Gli ultimi giurati indecisi dell’Academy da questi Bafta 2020 ricavano un invito a seguire una corrente che, a questo punto, appare ineluttabile.

Ecco la lista completa dei vincitori nelle 25 categorie dei Bafta 2020

Miglior Film

1917, di Sam Mendes [Vincitore]

The Irishman, di Martin Scorsese

Joker, di Todd Phillips

Parasite di Bong Joo-ho

C’Era Una Volta… A Hollywood, di Quentin Tarantino

Miglior Film britannico

1917 di Sam Mendes [Vincitore]

Bait di Mark Jenkin

For Sama di Waad al-Kateab ed Edward Watts

Rocketman di Dexter Fletcher Sorry We Missed You di Ken Loach,

I Due Papi di Fernando Meirelles

Miglior Regista

Bong Joon-ho, Parasite

Martin Scorsese, The Irishman

Sam Mendes, 1917 [Vincitore]

Quentin Tarantino, C’Era Una Volta… A Hollywood

Todd Phillips, Joker

Miglior Cast

Joker, Shayna Markowitz [Vincitore]

Storia Di Un Matrimonio, Douglas Aibel, Francine Maisler

C’Era Una Volta… A Hollywood Victoria Thomas

The Personal History Of David Copperfield, Sarah Crowe

I Due Papi, Nina Gold

Miglior Attrice protagonista

Renée Zellweger, Judy [Vincitrice]

Scarlett Johansson, Storia Di Un Matrimonio

Saoirse Ronan, Piccole Donne

Charlize Theron, Bombshell

Jessie Buckley, A Proposito Di Rose

Migliore Attore protagonista

Adam Driver, Storia Di Un Matrimonio

Taron Egerton, Rocketman

Leonardo DiCaprio, C’Era Una Volta… A Hollywood

Joaquin Phoenix, Joker [Vincitore]

Jonathan Pryce, I Due Papi

Miglior Attrice non protagonista

Laura Dern, Storia Di Un Matrimonio [Vincitrice]

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florenche Pugh, Piccole Donne

Margot Robbie, Bombshell

Margot Robbie, C’Era Una Volta… A Hollywood

Migliore Attore non protagonista

Brad Pitt, C’Era Una Volta… A Hollywood [Vincitore]

Joe Pesci, The Irishman

Al Pacino, The Irishman

Tom Hanks, Un Amico Straordinario

Anthony Hopkins, I Due Papi

Miglior Sceneggiatura originale

Bong Joon-ho e Han Jin-won, Parasite [Vincitori]

Noah Baumbach, Storia Di Un Matrimonio

Quentin Tarantino, C’Era Una Volta… A Hollywood

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman, La Rivincita Delle Sfigate

Rian Johnson, Knives Out

Miglior Sceneggiatura non originale

Steve Zaillian, The Irishman

Taika Waititi, Jojo Rabbit [Vincitore]

Todd Phillips, Scott Silver, Joker

Greta Gerwig, Piccole Donne

Anthony McCarten, I Due Papi

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

Bait, Mark Jenkin (regista/sceneggiatore) [Vincitore]

For Sama, Waad al-Kateab (regista/produttore), Edward Watts (regista)

Maiden, Alex Holmes (regista)

Only You, Harry Wootliff (regista/sceneggiatore)

Retablo, Álvaro Delgado-Aparicio (regista/sceneggiatore)

Miglior Film non in lingua inglese

Parasite, di Bong Joon-ho [Vincitore]

Dolor Y Gloria, di Pedro Almodóvar

For Sama, di Waad al-Kateab ed Edward Watts

The Farewell – Una Bugia Buona, di Lulu Wang

Ritratto Della Giovane In Fiamme, di Céline Sciamma

Miglior Documentario

American Factory, Steven Bognar, Julia Reichert

Apollo 11, Todd Douglas Miller

Diego Maradona, Asif Kapadia

For Sama, Waad al-Kateab, Edward Watts [Vincitore]

The Great Hack, Karim Amer, Jehane Noujaim

Miglior Film d’animazione

Toy Story 4, Josh Cooley

Frozen II – Il Segreto Di Arendelle, Chris Buck e Jennifer Lee

Klaus, Sergio Pablos, Jinko Gotoh [Vincitore]

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon, Will Becher, Richard Phelan, Paul Kewley

Miglior Colonna sonora

Michael Giacchino, Jojo Rabbit

Hildur Guðnadóttir, Joker [Vincitrice]

Thomas Newman, 1917

Alexandre Desplat, Piccole Donne

John Williams, Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker

Migliore Fotografia

Roger Deakins, 1917 [Vincitore]

Phedon Papamichael, Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Jarin Blaschke, The Lighthouse

Lawrence Sher, Joker

Rodrigo Prieto, The Irishman

Miglior Montaggio

Tom Eagles, Jojo Rabbit

Thelma Schoonmaker, The Irishman

Andrew Buckland, Michael McCusker, Le Mans ’66 [Vincitore]

Fred Raskin, C’Era Una Volta… A Hollywood

Jeff Groth, Joker

Miglior Scenografia

Dennis Gassner, Lee Sandales, 1917 [Vincitori]

Bob Shaw, Regina Graves, The Irishman

Ra Vincent, Nora Sopková, Jojo Rabbit

Mark Friedberg, Kris Moran, Joker

Barbara Ling, Nancy Haigh, C’Era Una Volta… A Hollywood

Migliori Costumi

Sandy Powell, The Irishman

Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit

Jany Temime, Judy

Jacqueline Durran, Piccole Donne [Vincitore]

Arianne Phillips, C’Era Una Volta… A Hollywood

Miglior Trucco e Acconciatura

Naomi Donne, 1917

Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan, Bombshell [Vincitori]

Kay Georgiou, Nicki Ledermann, Joker

Jeremy Woodhead, Judy

Lizzie Yianni Georgiou, Rocketman

Miglior Sonoro

1917, Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson [Vincitori]

Joker Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic

Le Mans ’66, David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester

Rocketman, Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan

Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker, David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood

Migliori Effetti speciali

1917, Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy [Vincitori]

Avengers: Endgame, Dan Deleeuw, Dan Sudick

The Irishman, Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman

Il Re Leone, Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez

Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker, Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy

Miglior Cortometraggio animato britannico

Grandad Was A Romantic, Maryam Mohajer [Vincitore]

In Her Boots, Kathrin Steinbacher

The Magic Boat, Naaman Azhari, Lilia Laurel

Miglior Cortometraggio britannico

Azaar, Myriam Raja, Nathanael Baring

Goldfish, Hector Dockrill, Harri Kamalanathan, Benedict Turnbull, Laura Dockrill

Kamali, Sasha Rainbow, Rosalind Croad

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’Re A Girl), Carol Dysinger, Elena Andreicheva [Vincitore]

The Trap, Lena Headey, Anthony Fitzgerald

Miglior Stella emergente

Awkwafina, The Farewell – Una Bugia Buona

Kaitlyn Dever, La Rivincita Delle Sfigate

Kelvin Harrison Jr., Waves

Michael Ward, Blue Story [Vincitore]

Jack Lowden, Fighting With My Family