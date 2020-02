Addio HiCare e benvenuto Supporto, aggiornamento per Huawei e Honor

L’app HiCare ha fatto il suo tempo e si appresta a cambiare molto: addirittura il suo nome non sarà quello ora noto ai tanti possessori di smartphone Huawei e Honor ma verrà mutato semplicemente in “Supporto”. Proprio per questo motivo un nuovo aggiornamento del servizio è attivo e disponibile al download pure manualmente.

Soprattutto negli ultimi mesi tanti utenti hanno imparato a conoscere HiCare: attraverso il servizio in molti hanno cominciato a verificare giornalmente la presenza dell’aggiornamento EMUI 10 o di altri update minori. Il servizio non scompare ora ma si trasforma e sembrerebbe decisamente in meglio, fornendo supporto ancora più avanzato ai clienti.

Le modalità per usufruire della nuova HiCare, da qui in poi chiamata anche Supporto, sono due: si potrà procedere all’installazione dell’ultimo aggiornamento attraverso l’app Gallery del produttore oppure si potrà usufruire del file APK nella versione 10.1.1.305 disponibile a questo collegamento.

Rispetto alla vecchia (si fa per dire) HiCare nota già sugli smartphone Huawei e Honor, quali sono i punti di forza della nuova app Supporto? Come intuibile anche dal nuovo nome del servizio, questo si pone l’obiettivo di essere un più valido e preciso strumento di assistenza per tanti clienti ed in effetti le potenzialità ci sono tutte. Attraverso il segnale GPS ad esempio, l’app ora suggerisce la posizione del centro Huawei più vicino; sempre attraverso la nuova soluzione si può fare richiesta di riparazione di un dispositivo, impostare il metodo di ritiro, controllare lo stato di avanzamento dei lavori dei tecnici. Non mancheranno ancora nuove guide alla risoluzione dei problemi, la possibilità di interagire in una chat live con un operatore e naturalmente tutta la sezione dedicata agli aggiornamenti, pure in fase di test da provare. Insomma, un universo di possibilità in più che potranno far comodo in tante situazioni, per le più svariate esigenze.