Nuove offerte Gamestop fino al 26 febbraio, Nintendo Switch grande protagonista del volantone

Come di consueto tornano ancora una volta a solcare la cresta dell’onda le offerte Gamestop, l’appuntamento imprescindibile per tutti quei videogiocatori attenti alle proprie spese. Un momento imperdibile per tutti coloro che scrutano gli scaffali dei negozi in cerca dell’offerta da cogliere al volo. Bisogna infatti provare a rimpolpare il proprio catalogo di videogiochi, ma non per questo prosciugare le finanze.

E le offerte Gamestop in questo senso aiutano, offrendo interessanti spunti che uniscono l’utile al dilettevole. E protagoniste, come sempre, sono le piattaforme di riferimento, rispettivamente PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con tanti proposte pronte a soddisfare le esigenze più diverse.

Offerte Gamestop, da Nintendo a Sony e Microsoft: tanta carne al fuoco

Sugli scudi in questo volantone della compagnia ci finisce di diritto Nintendo Switch, protagonista di numerose promozioni. Diversi i bundle che la vedono protagonista, con in abbinamento rispettivamente alcuni kit di Nintendo Labo e diversi tra i titoli più richiesti del momento. Tra i nomi spiccano Pokémon Spada e Scudo, The Legend of Zelda Link’s Awakening e Luigi’s Mansion 3. Combo micidiali che non possono non stuzzicare l’appetito di chi magari non ha ancora dato una chance alla console ibrida. Ma anche per chi magari ha un modello vecchio della stessa e che, complice gli sconti sulla restituzione dell’usato, vuole effettuare il proprio personalissimo upgrade a un prezzo contenuto.

Offerta Nintendo Switch - Grigio - Switch [ed. 2019] La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con...

La trasportabilit? di una console portatile si combina con la potenza...

Offerta Pokémon Spada - Nintendo Switch Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono ambientati a Galar, una vasta...

I giocatori dovranno scegliere il loro compagno di viaggio fra tre...

Offerta Luigi's Mansion 3 - Nintendo Switch Aiuta Luigi a salvare Mario e amici in un'avventura da brividi

Supera i vari piani uno alla volta, risolvendo enigmi e vedendotela...

Offerta The Legend Of Zelda: Link's Awakening - Nintendo Switch Il classico per Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening rinasce...

Grafica completamente rifatta in un particolare 3D cartoonesco,...

Buone proposte anche sul fronte PS4, con la combo costiuita da console e trittico d’eccezione (Horizon Zero Dawn, The Last of Us e God of War) che rappresentano uno starting point ideale per chi magari è parecchio in arretrato. Discorso analogo per Xbox One X, che si presenta in abbinamento (singolo) con tre diversi titoli, rispettivamente The Division 2, Battlefield 5 e Metro Redux, oltre che con Gears 5.

Xbox One X - Console 1TB La grafica del gioco è veloce e dettagliata, con una larghezza di...

La GPU da 6 Teraflop offre ambienti 4K e personaggi realistici

Insomma, proposte da non prendere sotto gamba quelle incluse tra le offerte Gamestop del volantone disponibile fino al 26 febbraio, tra cui presenziano immancabili anche i numerosi preorder.

