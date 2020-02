Le scene iconiche di Final Fantasy 7: remake e originale a confronto in video

Il 10 aprile 2020 scatterà la “seconda volta” di Final Fantasy 7. Il classico jRPG nato nel 1997 su PlayStation tornerà infatti fra una manciata di mesi con un promettente remake. Destinato alla console di ultima generazione a marchio Sony, PlayStation 4 – e la più performante PlayStation 4 Pro -, per un’esclusiva temporale di un anno. Un evento, questo, attesissimo tanto dai giocatori di vecchia data, che hanno amato il titolo originale, quanto dalle nuove leve, che potranno (ri)vivere le avventure di Cloud, Tifa e tutti gli altri loro compagni in quel di Midgar.

E se è vero che di recente è stato mostrato in azione Red XIII in un nuovo trailer, oggi il canale YouTube GameExplain ha deciso di prendere in analisi quello stesso filmato del rifacimento della settima Fantasia Finale, con l’obiettivo di metterlo a confronto con il capolavoro per PSX. Ancora meglio, la clip di ieri è stata ricreata con la grafica di oltre venti anni fa, andando a pennellare scene come il travestimento del protagonista e a definire suoni incredibilmente seducenti come la colonna sonora originale composta dal veterano del franchise Nobuo Uematsu.

Gli sviluppatori di Square Enix hanno dimostrato con Final Fantasy 7 Remake di voler dare vita ad un videogame del tutto in linea con le produzioni moderne. E’ dunque presente un lavoro di restyling massiccio, che va da una grafica incredibilmente convincente a meccaniche di gameplay più snelle. Ma comunque ancorate anche al passato, per un sistema ibrido che vuole rispettare la gloriosa tradizione di un titolo tanto acclamato.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che Final Fantasy 7 Remake sarà distribuito a natura episodica. Il primo appuntamento è stato rimandato al 10 aprile di quest’anno, in esclusiva su PS4 e PS4 Pro. Anche voi non vedete l’ora di testarlo con mano e DualShock? Lo avete già preordinato?