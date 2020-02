God of War 2 si o no? Cory Barlog instilla il dubbio nei fan

Sono giorni parecchio concitati per quanto riguarda il discorso God of War 2. Il nuovo capitolo della serie è infatti stato protagonista di numerose voci di corridoi, che lo vedevano più o meno protagonista. Se infatti le ultime offerte di lavoro di Santa Monica ricercano figure specifiche per la lavorazione del prossimo capitolo, abbiamo un Cory Barlog in gran forma sui social proprio nelle ultime ore.

Il suo tweet di omaggio a Death Stranding, in cui ha taggato anche il buon Hideo Kojima, ha in poche ore fatto il giro del mondo. D’altronde quando il director del potenziale God of War 2 si agita sui social, il responso da parte dei fan non può di certo mancare. Grandi ispirazioni, grazie alla soundtrack dell’ultimo titolo di Kojima-san, ma qual è il titolo realmente in sviluppo?

Sarà God of War 2 il prossimo lavoro di Cory Barlog?

Non vuole senza dubbio rendere la vita facile ai propri follower il buon Cory, che nelle ultime ore ha cercato di depistare chi lo dava come già al lavoro proprio sul nuovo capitolo della serie dedicata a Kratos. Interrogato in merito, ha scelto di fare lo gnorri: “Cos’è questo God of War 2 di cui state parlando?”.

È una provocazione bella e buona, considerando che è ormai risaputo che il team di Santa Monica è allo stato attuale impegnato su due diversi fronti. Se il primo caso risponderebbe al nome di Legendz, titolo sulla carta destinato a entrare nella lineup di lancio di PS5 al lancio, dall’altro è abbastanza leggibile che sia il sequel di God of War a essere pronto a entrare in cantiere.

Certo, se Legendz è destinato ad arrivare sulla scena videoludica prima, è chiaro che il team di Santa Monica concentrerà la maggior parte (se non tutte) delle proprie forze su questo fronte fino alla release.

In qualsiasi circostanza quindi, il nuovo capitolo della saga non è destinato a divenire realtà tanto a breve. Resterà da vedere quali saranno le tempistiche effettive per il suo rilascio su PS5.

