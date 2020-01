The Plot Against America traccia inquietanti parallelismi tra fantapolitica e realtà (teaser trailer)

Si definiscono ucroniche le storie in cui, a un certo punto, il destino del mondo intraprende un percorso diverso rispetto a quello reale. Ed è fantapolitca quella in cui i fatti narrati sono solo ipotetici. Eppure il primo teaser trailer di The Plot Against America, adattamento HBO dell’omonimo romanzo di Philip Roth – in italiano Il Complotto Contro l’America –, suggerisce già atmosfere e toni tristementi compatibili con la realtà contemporanea.

The Plot Against America ha luogo in una versione alternativa dell’America, in cui gli Stati Uniti si ritrovano pericolosamente vicini al fascismo negli anni della seconda guerra mondiale. A preoccupare è la poderosa corsa presidenziale di Charles Lindbergh, celeberrimo aviatore storicamente accusato di antisemitismo. Se diventasse Presidente degli Stati Uniti, infatti, il paese non parteciperebbe al conflitto mondiale e gli ebrei vedrebbero messa a repentaglio la propria stessa esistenza.

Nel primo teaser di The Plot Against America queste inquietudini sono palpabili. Inizialmente la voce narrante, quella di Herman Levin, sembra considerare l’eventualità che il popolo americano riesca a intravedere la vera natura di Lindbergh e comprendere come il suo presunto messaggio pacifista nasconda in realtà una grossa minaccia per la comunità ebraica.

Con il passare dei secondi, però, si fanno strada nuove consapevolezze e riflessioni sull’effettiva pericolosità del momento storico. C’è molto odio là fuori, e lui sa come servirsene, commenta dunque Herman, mentre la moglie Elizabeth valuta già la possibilità di tener pronto un piano di riserva nel caso le cose si mettano male e la famiglia si veda costretta a fuggire dagli Stati Uniti.

Dall’altro lato di questa ideale barricata, il rabbino conservatore Lionel Bengelsdorf e la moglie Evelyn Finkel lavorano per smorzare tensioni e sfiducia nei confronti del controverso Lindbergh. Il signor Lindbergh potrà aver fatto delle dichiarazioni basate su cliché antisemiti, commenta il rabbino, ma soltanto per ignoranza. E nonostante la realtà suggerisca il contrario, la moglie arriva a considerarlo un eroe degno del più convinto supporto. Non è un uomo cattivo, assolutamente, asserisce.

L’adattamento televisivo del romanzo di Philip Roth è frutto del lavoro di Ed Burns e David Simon. Nel cast figurano Winona Ryder (Evelyn Finkel), Zoe Kazan (Elizabeth Levin), Morgan Spector (Herman Levin), John Turturro (Lionel Bengelsdorf), Anthony Boyle (Alvin), Azhy Robertson (Philip), Caleb Malis (Sandy).

La miniserie The Plot Against America arriva su HBO il 16 marzo, ed è difficile immaginare un momento storico in cui i rigurgiti fascisti e antisemiti o l’odio come arma elettorale possano segnalare richiami così evidenti fra fantapolitica e realtà.

Ecco il primo teaser trailer di The Plot Against America, pubblicato a distanza di alcune settimane dall’annuncio della data e dal rilascio delle prime foto promozionali.