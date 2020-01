The Crown 5 sarà l’ultima stagione della serie: Imelda Staunton batte Helen Mirren come nuova Regina

The Crown 5 sarà l’ultima stagione della serie sulla Corona inglese: la pluripemiata produzione britannica è stata rinnovata da Netflix per il quinto capitolo, che sarà anche quello finale. E per interpretare la Regina Elisabetta II a fine secolo scorso arriva nel cast Imelda Staunton, che i più ricorderanno come Dolores Umbridge nel quinto film della saga di Harry Potter, Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

Non sei stagioni, dunque, come sembrava essere nei piani iniziali del creatore Peter Morgan, ma soltanto cinque, con una nuova Regina che debutta per l’atto finale del racconto della storia del Regno della granitica e imperscrutabile Elisabetta.

La notizia viene ufficializzata da Netflix mentre sono ancora in corso le riprese della quarta stagione, con Olivia Colman nuovamente nei panni della Regina dopo il suo debutto nella terza stagione e un cameo dell’attrice che l’ha interpretata nelle prime due, il premio Emmy Claire Foy. La quarta stagione, che vedrà nel cast anche Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher, debutterà prossimamente su Netflix.

Il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di The Crown Peter Morgan si è detto “entusiasta di annunciare che Imelda Staunton interpreterà Sua Maestà la Regina Elisabetta II nella quinta e ultima stagione, portando The Crown nel XXI secolo“.

Lo showrunner aveva già fatto il nome dell’attrice in passato, ma in pole position per la scelta sembrava esserci Helen Mirren, che però ha già interpretato la Regina nella miniserie The Queen e lo scorso anno ha anche impersonato un’altra monarca, l’imperatrice Caterina di Russia, per la miniserie Sky Caterina la Grande. Anche l’aver già visto la Mirren più volte con una corona in testa potrebbe aver pesato sulla scelta della Staunton, oltre al suo innegabile talento: “Imelda ha un talento sorprendente ed è perfetta per il ruolo, già interpretato da Claire Foy e Olivia Colman” ha dichiarato Morgan.

Il creatore di The Crown ha anche confermato il cambio di programma riguardo la durata della serie, attualmente disponibile su Netflix fino alla terza stagione (qui la nostra recensione).

Inizialmente avevo immaginato sei stagioni per The Crown, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della quinta stagione, ho realizzato che rappresenta il momento perfetto per fermarsi. Sono grato a Netflix e Sony per avermi supportato in questa decisione.

Imelda Staunton, dal canto suo, ha accolto con emozione la possibilità di interpretare una serie che ha amato da spettatrice.