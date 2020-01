Stagione 2 di CoD Modern Warfare senza Battle Royale: il rumor raffredda l’attesa

Disponibile dallo scorso ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, CoD Modern Warfare è riuscito a soddisfare le aspettative tanto della stampa – qui per la nostra recensione -, quanto del pubblico. Il soft reboot della sotto-serie di Call of Duty ad opera di Infinity Ward ha permesso ad Activision di riconquistare la fiducia dei consumatori, che stanno premiando il titolo con vendite elevate e popolandone quasi quotidianamente i server. Il merito va ad una riscoperta campagna principale per singolo giocatore, intensa e decisamente cinematografica, così come a diverse modalità multiplayer da vivere in compagnia di amici – e nemici! – virtuali.

Non stupisce allora che il team di sviluppo continui a supportare l’esperienza sparacchina, aggiornandola con l’introduzione di diverse stagioni. I player di CoD Modern Warfare sono ora in attesa della Stagione 2, per cui il protagonista dovrebbe essere Simon “Ghost” Riley, almeno a sentire gli ultimi rumor. Anche oggi, poi, la prossima season si trova al centro di bollenti indiscrezioni, che potrebbero però deludere le aspettative degli appassionati dell’ultima incarnazione di Call of Duty.

CoD Modern Warfare: la possibile evoluzione di Guerra Terrestre

Stando a quanto riportato dall’insider conosciuto con il nickname TheGamingRevolution – considerato piuttosto autorevole dalla community di Modern Warfare -, pare infatti che la Battle Royale non sarà presente nella seconda stagione. Al contrario quindi di quanto si pensava in precedenza. Tramite Twitter, la gola profonda riferisce pure che i presunti leak sull’esistenza di una enorme mappa non sarebbero da ricollegare alla presenza di una Battaglia Reale, ma a quella di una nuova versione di Guerra Terrestre.

If I was a betting man, I'd say this is probably the 100+ player ground war mode (75v75 or 100v100 – whatever their servers can handle) that Infinity Ward announced prior to release and not Battle Royale (since it's codenamed MP). https://t.co/kJy2dzrNoQ — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) January 27, 2020

Questa rivisitazione in CoD Modern Warfare dovrebbe permettere addirittura a due squadre di 100 giocatori ciascuna di darsi battaglia contemporaneamente. Un’altra variante da 75 utenti per team potrebbe poi essere aggiunta successivamente. In ogni caso, non è escluso che la Battle Royale possa andare ad impattare sugli equilibri dell’FPS di Ininity Ward in futuro.

Scopriremo tutta la verità nei prossimi giorni, quando Activision alzerà ufficialmente il sipario sulla Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare.