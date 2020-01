Promesse mantenute per Huawei Mate 20 Lite ed EMUI 10: aggiornamento caldo il 31 gennaio

Un processo graduale durato tanto tempo, forse troppo a detta di alcuni utenti in possesso di un Huawei Mate 20 Lite, ma a quanto pare giunto quasi al termine a proposito dell’aggiornamento con EMUI 10. Dopo avervi parlato dell’avvio di nuovi rilasci in Europa, abbastanza sporadici una decina di giorni fa, oggi 31 gennaio forse ci ritroviamo al cospetto del segnale secondo cui la situazione potrebbe essersi sbloccata definitivamente. Proviamo dunque a fare il punto della situazione anche per il pubblico italiano.

La patch 170 con EMUI 10 torna disponibile per Huawei Mate 20 Lite

Isolatissimi i casi riguardanti la disponibilità tramite HiCare della patch 170 per Huawei Mate 20 Lite, quella che a conti fatti segna il ritorno sulla scena dell’aggiornamento EMUI 10 per lo smartphone Android lanciato sul mercato poco più di un anno fa. Questo almeno nelle ultime settimane. Da alcune ore a questa parte, però, qualcosa pare si stia finalmente muovendo, come è stato riportato anche dal sito Notebook Check poco fa, secondo cui da oggi è ripartita realmente la diffusione dell’upgrade.

Una data finale anche per gli utenti italiani, ovviamente, ad oggi non c’è. Tuttavia, sembra che alcuni dispositivi abbiano iniziato a ricevere EMUI 10 prima del previsto. Come dimostra lo screenshot riportato dalla fonte, infatti, Huawei ha già iniziato a distribuire un firmware del tutto inedito per i possessori di un Huawei Mate 20 Lite, vale a dire V10.0.0.170. Qualora non abbiate ancora ricevuto il tanto atteso aggiornamento con EMUI 10 sul vostro dispositivo, dovrebbe apparire entro la prossima settimana.

Fate dunque molta attenzione nel corso dei prossimi giorni e, qualora abbiate riscontrato la disponibilità del firmware sul vostro Huawei Mate 20 Lite, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi 31 gennaio. In questo modo sapremo in tempo reale con quale ritmo sarà diffuso l’upgrade di cui tanto si parla.