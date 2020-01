Prezzo finale per il Samsung Galaxy S20: listino senza brutte sorprese

Se dei nuovi Samsung Galaxy S20 si sapeva già tutto finora lato hardware, le informazioni sul prezzo della serie erano meno abbondanti. Le ultime notizie provenienti dal sito polacco Tabletowo.pl, sono al gran completo per tutte le varianti di ammiraglie attese, tra l’altro pure in euro.

Quanto costerà il Samsung Galaxy S20? Il modello di base con il supporto alla sola connessione 4G costerà non più di 812 euro. Le colorazioni pronte al lancio sul mercato saranno tre ossia rosa, blu e grigia.

Dell’esemplare intermedio Samsung Galaxy S20 Plus saranno messe a disposizione due modelli, quello meno costoso 4G acquistabile a 1023 euro e quello 5G che tuttavia varrà solo poco in più ossia 1128 euro. Per quanto riguarda lo smartphone in questione, le nuance pronte all’acquisto saranno quelle più classiche nera, blu e grigia.

Per finire, ecco il prezzo previsto per il Samsung Galaxy S20 Ultra, ossia l’esemplare più avanzato in assoluto di questa generazione, una vera novità anche nella specifica nomenclatura. Per avere la dotazione hardware più avanzata possibile (soprattutto lato fotocamera ma anche per la connessione 5G), si dovranno spendere 1359 euro.

Tutti i prezzi fin qui riportati non sono certo ufficiali ma la fonte polacca, anche in passato si è dimostrata abbastanza autorevole pure per altre indiscrezioni. Resta da verificare, al lancio dei tre dispositivi, se il nostro regime di tassazione potrà influenzare in positivo o negativo il costo dei tre Samsung Galaxy S20. Ad ogni modo, la spesa finale non dovrebbe differire se non di qualche euro, al massimo qualche decina.