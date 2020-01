Jaguar è la nuova serie spagnola di Netflix con Blanca Suarez, dai produttori di Velvet e Le Ragazze del Centralino

Nemmeno il tempo di chiudere la sua esperienza sul set de Le Ragazze del Centralino, le cui riprese sono appena terminate, che già Blanca Suarez è in procinto di interpretare un altro ruolo da protagonista, per la nuova serie spagnola Netflix dal titolo Jaguar.

La piattaforma ha annunciato il nuovo titolo insieme ad altre produzioni tra film e serie tv in lingua spagnola. Nel caso di Jaguar, si tratta di una miniserie prodotta dalla società Bambú Producciones, che ha già realizzato proprio Le Ragazze del Centralino, il franchise Velvet e il giallo di Netflix Alto Mare.

Come Las Chicas del Cable, anche Jaguar è una serie in costume: ambientata nella Spagna degli anni ’60, la serie racconta il dopoguerra del secondo conflitto mondiale, quando i nazisti in fuga dalla Germania e dall’Italia si nascondevano da rifugiati politici in Spagna. La Suarez interpreta una sopravvissuta del campo di concentramento austriaco di Mauthausen che si unisce a un gruppo speciale di cacciatori nazisti sulle tracce dell’ufficiale delle SS Otto Skorzeny, il pupillo di Hitler, noto come l’uomo più pericoloso d’Europa, noto anche per aver partecipato all’operazione Quercia che portò alla liberazione di Mussolini dalla sua prigionia nel Gran Sasso d’Italia del 1943.

Nella Spagna franchista che ospitò centinaia di rifugiati nazisti dopo la seconda guerra mondiale, inizia dunque una caccia all’uomo per assicurare alla giustizia uno dei più temiti gerarchi del Terzo Reich: unendosi in missione a un gruppo di agenti antinazisti in cerca di giustizia e riscatto per il martirio subito, la reduce dal campo di concentramento Isabel Garrido assume il nome in codice di Jaguar. Il ruolo della Suarez in questa nuova serie spagnola di Netflix, quello della giovane sopravvissuta allo sterminio, è indubbiamente il più drammatico che l’attrice abbia affrontato finora.

Poco altro si sa di questa nuova serie spagnola di Netflix, che entrerà in produzione a breve ed è attesa sulla piattaforma nel 2021 (altri titoli in lingua spagnola, invece, arriveranno entro il 2020). La serie è stata annunciata nell’ambito di sette nuove produzioni originali Netflix in Spagna tra serie televisive e film.

Suarez ha appena concluso le riprese della quinta ed ultima stagione de Le Ragazze del Centralino, sempre per Netflix, in arrivo sulla piattaforma con la prima parte (5 episodi) il 14 febbraio 2020. Per l’attrice si tratta del terzo progetto con Bambú Producciones: oltre a Le Ragazze del Centralino, è stata anche nel cast del film Nonostante tutto e apparirà nella pellicola The Summer We Live attualmente in post-produzione.

Recentemente l’attrice ha ringraziato proprio Bambú Producciones e Netflix, al termine delle riprese de Le Ragazze del Centralino, per l’avventura professionale che l’ha vista protagonista per quattro anni e le ha regalato una popolarità capace di varcare i confini europei.