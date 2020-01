Il tour 2020 di Tiziano Ferro negli stadi: biglietti in prevendita per tutti i concerti

Il tour 2020 di Tiziano Ferro lo riporta negli stadi d’Italia. L’artista di Latina è atteso dal vivo dal 30 maggio prossimo quando si esibirà sul palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per la prima data della nuova tournée.

Un tour celebrativo dei suoi 40 anni di età, una grande festa per un traguardo anagrafico importante: Tiziano Ferro ha anticipato che in scaletta ci saranno tutti i singoli rilasciati nel corso della sua carriera, in aggiunta a qualche sicura sorpresa.

Tre date allo Stadio San Siro di Milano e due finali allo Stadio Olimpico di Roma, a luglio; per la prima volta nella sua carriera Ferro si esibirà anche allo Stadio San Paolo di Napoli.

Il nuovo album, Accetto Miracoli, è stabile ai vertici della classifica dei dischi più venduti della settimana in Italia. Rilasciato lo scorso 22 novembre con Universal Music, dal disco sono stati scelti per la rotazione radiofonica il brano estivo Buona (Cattiva) Sorte e i singoli successivi Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno.

Offerta Accetto Miracoli Tiziano

Ferro

Probabilmente saranno proprio questi quelli che Tiziano Ferro presenterà dal vivo a Sanremo 2020, oltre a medley dei suoi storici successi.

TIZIANO FERRO A SANREMO 2020, SERATA PER SERATA

Presente all’Ariston per tutte e cinque le serate, Tiziano Ferro ha già detto che devolverà il suo cachet in beneficenza: ha scelto 5 associazioni della provincia di Latina che beneficeranno della sua donazione.

Al Teatro Ariston di Sanremo, Ferro realizzerà anche uno dei suoi sogni: duetterà con Massimo Ranieri, nella terza serata di giovedì 6 febbraio.

Il Festival di Sanremo 2020 sarà poi l’occasione per presentare il documentario Ferro, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da giugno. La carriera costellata da dischi di platino (e un disco di diamante) e l’intera vita di Tiziano Ferro arriveranno presto in streaming per portare all’attenzione del pubblico aneddoti significativi che hanno reso un ragazzo di provincia una grande star mondiale.

Le date del tour 2020 di Tiziano Ferro negli stadi d’Italia

30 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro, Stadio G.Teghil

5 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

6 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

8 giugno 2020: Milano, Stadio San Siro

11 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico

14 giugno 2020 Padova, Stadio Euganeo

17 giugno 2020 Firenze, Stadio Franchi

20 giugno 2020 Ancona, Stadio Del Conero

24 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

27 giugno 2020 Messina, Stadio San Filippo

3 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

7 luglio 2020 Modena, Stadio Braglia

11 luglio 2020 Cagliari, Fiera

15 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

16 luglio 2020: Roma, Stadio Olimpico

Le date del tour europeo di Tiziano Ferro

11 Novembre Bruxelles Forest National

14 Novembre Zurigo Samsung Hall

30 Novembre Francoforte Alte Oper

2 Dicembre Londra Eventim Apollo Hammersmith

5 Dicembre Lussemburgo Rock Hall

6 Dicembre Parigi Trianon

8 Dicembre Monaco Philarmonie

11 Dicembre Losanna Salle Metropole

13 Dicembre Barcellona Auditorium Forum

14 Dicembre Madrid Ifema Palacio Municipal

I prezzi dei biglietti per il tour di Tiziano Ferro negli stadi

30 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro, Stadio G.Teghil

1 Settore Numerato

€ 71,30

2 Settore Numerato

€ 63,25

3 Settore Non Numerato

€ 46,00

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75

5, 6, 8 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 65,55

3 Settore Numerato

€ 62,10

4 Settore Numerato

€ 57,50

5 Settore Numerato

€ 48,30

6 Settore Numerato

€ 41,40

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75

11 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 71,30

3 Settore Numerato

€ 62,10

4 Settore Numerato

€ 41,40

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75

14 giugno 2020 Padova, Stadio Euganeo

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 69,00

3 Settore Non Numerato

€ 51,75

4 Settore Numerato

€ 46,00

5 Settore Non Numerato

€ 43,70

Prato Gold

€ 57,50

7 Prato

€ 51,75

17 giugno 2020 Firenze, Stadio Franchi

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 69,00

3 Settore Numerato

€ 59,80

4 Settore Numerato

€ 52,90

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75

5 Settore Numerato

€ 48,30

20 giugno 2020 Ancona, Stadio Del Conero

1 Settore Numerato

€ 74,75

2 Settore Numerato

€ 59,80

3 Settore Non Numerato

€ 51,75

4 Settore Non Numerato

€ 41,40

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75

24 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

2 Settore Numerato

€ 69,00

4 Settore Numerato

€ 57,50

5 Settore Non Numerato

€ 46,00

6 Settore Non Numerato

€ 41,40

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 48,30

27 giugno 2020 Messina, Stadio San Filippo

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 63,25

3 Settore Numerato

€ 57,50

4 Settore Numerato

€ 51,75

5 Settore Numerato

€ 48,30

6 Settore Non Numerato

€ 41,40

Prato Gold

€ 51,75

Prato

€ 46,00

3 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

1 Settore Numerato

€ 75,90

2 Settore Numerato

€ 69,00

3 Settore Numerato

€ 57,50

4 Settore Numerato

€ 48,30

5 Settore Non Numerato

€ 40,25

Prato Gold

€ 57,50

Prato

€ 51,75

7 luglio 2020 Modena, Stadio Braglia

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 74,75

3 Settore Numerato

€ 62,10

4 Settore Numerato

€ 41,40

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75

11 luglio 2020 Cagliari, Fiera

1 Settore Numerato

€ 69,00

Prato Gold

€ 57,50

Prato

€ 49,45

15, 16 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

1 Settore Numerato

€ 80,50

2 Settore Numerato

€ 71,30

3 Settore Numerato

€ 59,80

4 Settore Numerato

€ 43,70

Prato Gold

€ 59,80

Prato

€ 51,75