Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake mostra Red XIII in azione

Final Fantasy 7 Remake ha recentemente fatto parlare di sé per il posticipo della sua data di uscita ufficiale. Data che dal 3 marzo è passata al 10 aprile 2020, in esclusiva temporale di un anno su PlayStation 4 e sulla più performante PlayStation 4 Pro. Una notizia che ha inevitabilmente deluso fan vecchi e nuovi della saga ruolistica di casa Square Enix, che fisiologicamente non vedono l’ora di mettere le mani sul rifacimento moderno della settima Fantasia Finale giapponese, per altro uno dei capitoli più amati di sempre dalla community. Quasi a volersi far perdonare, oggi la compagnia del Chocobo ha diffuso un nuovo trailer del gioco, ricchissimo di momenti emozionanti che non potranno che far sussultare il cuore di quanti hanno giocato e apprezzato il titolo originale del 1997.

Il filmato, visibile poco più in alto in questo stesso articolo, ha prima di tutto il merito di mostrare finalmente a schermo il restyling di Red XIII in Final Fantasy 7 Remake. Possiamo allora vedere il “cagnaccio” parlante in azione, mentre in sottofondo è possibile ascoltare il tema principale della colonna sonora, composto nientemeno che da Nobuo Uematsu. Proprio così, il maestro è tornato a creare per Final Fantasy, regalandoci una nuova perla tra le soundtrack videoludiche.

Non è tutto, perché la clip va a mostrare pure diverse scene iconiche dell’originale settimo capitolo di Final Fantasy per la prima PlayStation – e per PC. Tra tante, è impossibile non citare l’episodio in cui il protagonista Cloud Strife si vede costretto a travestirsi con degli abiti da donna, con l’obiettivo di stanare Don Corneo. Ve lo ricordate? Bene, ora potete ammirare la stessa divertentissima sequenza in tutta la bellezza della grafica moderna, per un remake che pare non voler snaturare quello che è a tutti gli effetti un capolavoro intramontabile e un punto di riferimento per il genere dei jRPG.

Augurandovi buona visione – e buon ascolto! -, ricordiamo ancora una volta che Final Fantasy 7 Remake uscirà il prossimo 10 aprile in esclusiva temporale su PS4 e PS4 Pro.