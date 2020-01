Il Grande Fratello Vip 2020 delle offese e delle liti torna in onda con Pago e Paolo Ciavarro protagonisti: anticipazioni 31 gennaio

Il Grande Fratello Vip 2020 delle offese e delle liti torna in onda oggi, 31 gennaio, con Pago e Paolo Ciavarro protagonisti. Questo è quello che possiamo dirvi sulla nuova puntata del reality show che va in scena occupando due prime time alla settimana oscillando tra il 17 e il 20% di share in relazione al competitor diretto. Questa sera Alfonso Signorini e i suoi dovranno vedersela con Milly Carlucci e la finalissima del suo Il Cantante Mascherato in onda oggi, come andranno gli ascolti? Sicuramente Il Grande Fratello Vip 2020 parte sicuramente svantaggiato ma la puntata si annuncia come ricca di colpi di scene e, manco a dirlo, di liti.

Mai come quest’anno i vip stanno dando prova di non avere peli sulla lingua soprattutto quando in gioco c’è il rilancio della propria carriera, ma a quale costo? Barbara Alberti è stata accusata di aver giocato con il suo malore per evitare il televoto che, magicamente, è stato annullato nonostante il suo rientro in gioco. È finita poi nella bufera per via della sua offesa gratuita ad un’altra persona, Wanda Nara, dicendo di lei: “Alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava misura. Un mostro”, molti si aspettano una reazione da parte dell’agente, ci sarà davvero la sfuriata in diretta?

Altra storia quella di Pago che cerca di andare avanti cantando, ridendo e raccontando della sua vita in povertà tra sfratti e lacrime ma ancora una volta Alfonso Signorini ci riprova annunciando un nuovo faccia a faccia con Serena Enardu in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, arriverà una proposta di matrimonio per il cantautore? Rimane sullo sfondo il dolce Paolo Ciavarro che oltre a conquistare il pubblico a casa, si sta avvicinando pericolosamente a Clizia Incorvaia tanto che i fan sono già pazzi di loro. La produzione ha annunciato una particolare sorpresa per lui, avrà finalmente il suo incontro con il padre Massimo?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi… in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potrebbe succedere fuori. #GFVIP [Segui la diretta di @GrandeFratello 24/7 su Mediaset Play]https://t.co/m6vSAXl28E — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 31, 2020

Intanto uno tra Andrea Montovoli, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese, i nominati della settimana, dovrà lasciare la casa con buona pace del pubblico che, intanto, chiede provvedimenti nei confronti di Antonio Zequila reo di aver usato un linguaggio violento proprio ai danni del biondo ex gieffino. Non mancheranno le nomination così come i video che racconteranno quanto successo in settimana senza dimenticare lo scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe con le lacrime di quest’ultima.