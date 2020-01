Cast e personaggi di Ragnarok su Netflix, anche attori di Skam nella serie norvegese sulla mitologia nordica

Il cast e personaggi di Ragnarok su Netflix sbarcano da oggi, venerdì 31 gennaio 2020. La serie originale norvegese unisce la tematica adolescenziale con il tema cupo della mitologia nordica. Annunciato lo scorso anno, la piattaforma ne ha ordinato una prima stagione composta da sei episodi.

La trama ruota intorno a un gruppo di giovani liceali che vivono nella fittizia città norvegese di Edda, situata in una vasta campagna. Gli abitanti del posto, però, non sono chi dicono di essere. E quando il Paese è decimato a causa del cambiamento climatico e dall’inquinamento industriale, qualcuno inizia a pensare che sia l’inizio di un altro Ragnarok. Serve perciò l’aiuto di un eroe. Un ragazzo, che possiede i poteri di Thor, inizia a combattere contro coloro che stanno distruggendo il Pianeta.

Nella mitologia norrena, il termine islandese Ragnarok ricorre spesso nei racconti. Esso indica la cosiddetta “apocalisse”, ovvero la battaglia finale tra le potenze della luce e dell’ordine e quelle delle tenebre e del caos, in seguito alla quale l’intero mondo verrà distrutto e di conseguenza rigenerato. Il termine è stato molte volte rielaborato in diverse interpretazioni moderne, tra queste ricordiamo il cinecomic Marvel intitolato Thor: Ragnarok.

Sono diversi i significati attribuiti al nome, che un è plurale composto da ragna (genitivo plurale di regin, dèi-poteri organizzati), e rǫk (fato-destino-meraviglie), poi confuso con røkkr (crepuscolo). Secondo diverse traduzioni, il termine potrebbe quindi significare “crepuscolo degli dèi” o “giudizio delle potenze”. Nella tradizione cristiana, il nome Ragnarok ha delle somiglianze con gli eventi narrati nell’Apocalisse di Giovanni.

Nel cast e personaggi di Ragnarok su Netflix troviamo anche attori di Skam, il serial norvegese di culto che ha dato vita a numerosi remake europei – primo fra tutti, l’acclamato Skam Italia, anch’esso disponibile su Netflix. Protagonista è David Stakston (il Magnus Fossbakken di Skam) nel ruolo di Magne; Herman Tømmeraas (il Chris di Skam) interpreta invece Fior. Al loro fianco, Jonas Strand Gravli (visto nel film Netflix 22 Luglio) nei panni di Laurits; Theresa Frostad Eggesbø (il film norvegese The Comet) interpreta Saxa; ed Emma Bones (la serie norvegese Heimebane) nel ruolo di Gry. Completano il cast di Ragnarok su Netflix anche Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Line Verndal, Fridtjov Såheim, Bjørn Sundquist e Gísli Örn Garðarsson.

Le prime immagini di Ragnarok sono state divulgate lo scorso anno dall’account social di Netflix:

#Skam alums David Stakston and Herman Tømmeraas are joined by Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, and Emma Bones in #Ragnorak, a Norwegian coming-of-age series building on and contributing to a new and surprising angle on Norse mythology — FIRST LOOK: pic.twitter.com/8bBbSk6XIU

— See What's Next (@seewhatsnext) August 19, 2019