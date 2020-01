Cast e personaggi di Luna Nera con Nina Fotaras: ora su Netflix il primo fantasy italiano della piattaforma

Sarà un intenso fine settimana per gli abbonati Netflix che avranno a che fare con cast e personaggi di Luna Nera. Nina Fotaras, la bella ragazza occitana de Il Nome della Rosa, terrà le redini del primo fantasy italiano della piattaforma nonché della terza serie italiana dopo Suburra e Baby. Un vero e proprio cambio di rotta che conferma l’interesse ad ampio spettro di Netflix che potrebbe già avere nei piani ben tre stagioni della serie proprio come la possibile trilogia da cui la storia è tratta.

L’appuntamento con cast e personaggi di Luna Nera è fissata per le nove di oggi, 31 gennaio, quando su Netflix arriveranno tutti e sei gli episodi che compongono la prima stagione della serie diretta da Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi, e che trae ispirazione dal romanzo Le città perdute. Luna Nera di Tiziana Triana.

La trama di Luna Nera ruota intorno al personaggio interpretato da Nina Fotaras, Ade, una levatrice di sedici anni accusata di stregoneria dopo la morte di un neonato in circostanze poco chiare. Costretta alla fuga, la giovane trova rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco insieme a suo fratello. Ade si troverà a dover scegliere fra l’amore impossibile per Pietro (Giorgio Belli), il figlio del capo dei Benandanti, e il proprio destino.

In cast e personaggi di Luna Nera ci sono Adalgisa Manfrida nei panni di Persepolis; Manuela Mandracchia in quelli di Tebe; Lucrezia Guidone veste i panni di Leptis; Gloria Arovana nel ruolo di Cesaria; Federica Fracassi è Janara; Barbara Ronchi interpreta Antalia. Giandomenico Cupaiolo veste i panni di Sante; Filippo Scotti sarà Spirto; Gianmarco Vettori presterà il volto a Nicola; Aliosha Massine sarà Benedetto; Nathan Macchioni sarà Adriano; Roberto De Francesco sarà Marzio Oreggi; Martina Limonta è Segesta; Giulia Alberoni vestirà i panni di Petra; Camille Dugay sarà Aquileia e, infine, Gaetano Aronica interpreta Padre Tosco.

Inutile dire che in una serie tutta al femminile come questa il richiamo all’epoca moderna che stiamo vivendo tra MeToo e presa di coscienza è inevitabile e le stesse registe della serie lo hanno voluto sottolineare in conferenza stampa. La stessa Comencini ha poi ribadito il concetto in un’intervista a Vanity Fair in cui ha concluso:

“Mi piacerebbe che questa serie fosse una palestra per allenare i giovani a capire che cosa sia davvero la forza delle donne, che non minaccia nessuno ma che, anzi, è una ricchezza per tutti”.

Quale sarà l’accoglienza del pubblico oggi? Lo scopriremo sicuramente tra qualche ora quando qualcuno inizierà la sua visione di Luna Nera e altri la concluderanno.