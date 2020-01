Battlefield 6 verso PS5 e Xbox Series X: EA promette scintille su next-gen

Mentre il quinto episodio si aggiorna con nuovi Venti di Guerra, Battlefield 6 sta già facendo parlare di sé negli affollati corridoi del web. D’altronde l’ultimo capitolo è già disponibile da tempo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed è dunque naturale che la community di appassionati – tra veterani e nuove leve – sia affamata di novità. Soprattutto ora che le console next-gen a marchio Sony e Microsoft – vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X – sono sempre più concrete, con l’uscita prevista per entrambe nel corso delle festività natalizie del 2020, ad un prezzo ancora da definire.

Non a caso, in occasione dell’ultima riunione finanziaria con gli azionisti, il publisher Electronic Arts si è ritrovato a parlare brevemente del futuro della celebre saga di sparatutto in prima persona, plasmata dai talentuosi sviluppatori svedesi di DICE. Come riportato sul sito TweakTown, il colosso di Redwood City è andato a confermare che Battlefield 6 è effettivamente in sviluppo e la sua uscita è prevista durante l’anno fiscale 2022. Questo vuol dire che potremo combattere nuovamente sui campi di battaglia del franchise spaacchino in un periodo che è compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Naturalmente su PC e console domestiche di prossima generazione – le già citate PS5 e Xbox Series X.

Stando ai vertici dell’azienda, allo stato attuale DICE sta sperimentando nuove soluzioni per sfruttare al meglio le capacità delle console next-gen, che vengono allora citate direttamente. Non solo, il CEO di EA Blake Jorgensen ha anche parlato delle potenzialità delle nuove Xbox e PlayStation:

La potenza degli hardware di PS5 e Xbox Series X sarà sensibilmente superiore a quella delle console attualmente sul mercato. Di nostro, stiamo sperimentando, possiamo fare molto di più e sono assolutamente certo che i nostri progetti next-gen faranno esplodere la testa dei giocatori.

Per il momento non è chiaro se Electronic Arts deciderà di rilanciare Battlefield 5 su next-gen con una riedizione prima del prossimo capitolo. Cosa certa è che Battlefield 6 è in lavorazione, a tutto vantaggio di quanti apprezzano la saga bellica di DICE. Voi siete tra questi?